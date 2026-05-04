情侶攜手專升本 獲76萬獎學金…網友嗆「我信你個鬼」

學霸情侶檔專升本，被指獲76萬獎學金。（視頻截圖）

近日，一對學霸情侶專升本獲76萬獎學金在社媒走紅，引發網友熱議。不少網友對這對情侶豎起大拇指，「這才是學生戀愛該有的樣子」，並稱他倆成為無數學子的勵志榜樣，也印證了努力終有回報、雙向奔赴皆會頂峰相見的人生真理。但也有網友存疑，認為是培訓機構的廣告。

綜合媒體報導，有媒體致電該培訓機構核實，工作人員確認此事屬實。對方表示，男生為往屆學員，女生是本屆學員，該高額獎學金僅限考試排名第一的學子申領。

該工作人員表示，獎學金的設立就是想讓同學考出好成績，讓他們的付出和努力得到回報，此次機構共發了3個38萬元獎學金。機構目前有1萬多名學生，考第一名還是有難度的。

據稱，這對學霸情侶打破固有偏見，從踏入專科院校開始，就樹立清晰目標，立志通過專升本提升學 歷，改變人生起點。兩人彼此約束，清晨一起早起早讀，白天結伴上課，晚上泡在圖書館刷題備考，拒絕無用社交、遠離娛樂浮躁，把所有課餘時間都投入到學習當中。

消息在網路引發熱議，不少人對此高額獎學金嘖嘖稱奇。但也有另一派聲音表示不信，「現在這個本科爛大街的時代，都去讀專科了，還能叫學霸？」、「我信你個鬼，培訓機構壞得很」。