Costco在中國鬧雙包 新成立的「開市客北京」告開市客中國

圖為兩家公司logo：開市客中國（左）、開市客北京（右）。（取材自新京報）

全球知名會員制賣場Costco 在中國竟鬧雙包。Costco於2019年以開市客（中國）投資有限公司之名（開市客中國）進軍中國市場，於上海閔行開設首家門店，目前門店數已達七家。但本月16日，一家名為「開市客（北京）國際商業發展有限公司」（開客市北京）橫空出世，並宣布將投資15億美元，聚焦北京、成都、武漢 、廣州、天津、合肥等六大區域核心城市，發展會員制倉儲超市。

開市客中國隨後發布聲明，指開客市北京擅自冒用Costco相關商標、品牌標識，涉嫌侵權。開市客北京也不甘示弱，於4月23日和24日兩度發布聲明稱，已就開市客中國涉嫌名譽侵權、不正當競爭及知識產權相關糾紛，向上海市浦東新區人民法院提起民事訴訟，並要求賠償經濟損失人民幣10萬元。

開市客北京的代理律師告訴成都商報旗下新媒體「紅星資本局」，開市客北京是合法註冊登記的公司，其使用的標識也是通過授權使用的，完全有權利發布自己企業相關的經營信息和決策，跟開市客中國沒有關係。

上海「第一財經」查詢中國及美國官方平台後指出，兩家開市客背後的全資控股公司英文名稱均為COSTCO WHOLESALE INTERNATIONAL, INC.，但實際上是兩家在美國不同州註冊的同名企業。開市客中國所屬公司註冊及聯絡地址在內華達州；開市客北京所屬公司則註冊於紐約州，兩者為獨立法律主體。

據「藍鯨新聞」報導，開市客北京所稱的母公司COSTCO WHOLESALE INTERNATIONAL, INC.註冊於今年3月26日，法定聯絡人姓名為SHENGCHUAN PI，登記地址在Google地圖上顯示為一處普通住宅。

報導指出，這名皮姓人士回應稱，他確曾在上述美國紐約州公司擔任董事，負責前期選址與中國市場調研工作，但實際工作到3月底，並於4月17日因私人原因正式離職，與美國紐約州公司及開市客北京公司已無關係。開市客北京方面也向藍鯨新聞表示，該名皮姓人士已經離職。

不過，報導稱，與這名皮姓人士相同的名字，過去曾多次出現在開市客相關風波中，其關聯企業名稱多包含「好事多」、「開市客」等字樣。報導引述重慶一名地產人士說法稱，一名同名人士曾以「開市客商業零售（重慶）有限公司」常務副總裁身分，洽談開市客進入重慶市場選址，並出示營業執照、與COSTCO的大宗購買同意書，以及印有COSTCO logo的市場調研報告。

報導接著指出，相關籌備超市名稱為「開客倉儲超市」，英文logo為「COCTCO」，與大眾熟知的「COSTCO」拼寫不同。對此，前述皮姓人士向藍鯨新聞否認與該重慶公司有關，也否認曾為「開客倉儲超市」選址。

上海浦茂律師事務所主任律師彭濤表示，開市客北京起訴開市客中國，案由涉及名譽侵權和不正當競爭。依商標使用規則，商標使用可分為獨占使用、排他使用和普通使用；至於當事方是否違規使用「開市客」註冊商標，目前仍處於不確定狀態。