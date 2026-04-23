余承東官宣：肖戰代言新車款 預訂量暴增、突破8萬台

肖戰成為鴻蒙智行「尚界」品牌代言人，引發大批粉絲預訂曬單。(取材自微博)

華為 鴻蒙智行22日晚舉行春季新品發布會，一口氣推出五款核心新車。而在當天上午，華為常務董事余承東便官宣鴻蒙智行「尚界」品牌代言人為肖戰 ，當晚發布會現場，余承東宣布尚界Z7/Z7T預訂量突破8萬台，較17日的7萬台增長約1萬台，增量主要來自肖戰的粉絲及年輕用戶。

綜合媒體報導，余承東22日上午發文稱：「正式介紹下，鴻蒙智行尚界品牌代言人肖戰！肖戰是我們很喜歡的演員、歌手，他不斷突破、挑戰自我。很開心他未來將和尚界汽車攜手，共赴每一個盛大時刻，一起向『尚』！」

截至發布會，余承東現場宣布尚界Z7/Z7T預訂量突破8萬台，較4月17日的7萬台增長約1萬台。增量主要來自肖戰官宣代言後的粉絲及年輕用戶，95後消費者占比超60%，女性用戶達42%，與肖戰粉絲畫像高度重合。

發布會當晚開啟大定(不可退定金)後，27分鐘內訂單突破1.2萬台。社交媒體湧現大規模粉絲曬單，包括「一人多單」、「為親友代購」等現象，甚至有粉絲群集體訂購63台，「肖戰粉絲曬單尚界」話題單日互動量超9.7萬條。

尚界是華為與上汽集團聯合打造的新能源汽車品牌，定位20萬元(人民幣，下同)級主流市場，主打智能科技與年輕化出行體驗。肖戰作為國民度極高的演員、歌手，以其不斷突破自我、挑戰極限的形象，與尚界「向尚而生」的品牌理念高度契合。

此次華為將手機領域的「機海戰術」複製到汽車行業，一口氣推出五款新車，產品價格區間從22.98萬元延伸至50萬元級別，橫跨轎車、SUV及MPV等多個細分市場，進一步完善中高階智慧汽車產品布局。

本次亮相的五款車型分別為尚界Z7(21.98萬元起)、尚界Z7T(22.98萬元起)、問界M6(26.98萬元起)、旗艦MPV智界V9(39.98萬元起)，以及全新一代問界M9(49.98萬起)。五款車型均配備華為896線雙光路圖像級光達，以智慧駕駛能力為核心賣點。

發布會當晚，余承東發文指出，智界V9當天開啟預售後沒多久，訂單就已經突破1萬2500台，更透露華為終端BG執行長何剛發布會一結束就下訂了，「展車已經陸續到店了，歡迎大家到線下感受MPV中的MVP！」