河北蠡縣村莊出現「紅茶水」 村民拿來灌溉小麥卻不敢吃

黃莊村的水井流出紅褐色的水。(取材自中青報)

近日，有網友反映河北保定蠡縣蠡吾鎮多個村莊灌溉井出現「水體發紅」現象。走訪當地發現，段家莊村、黃莊村等地部分灌溉井確實呈紅褐色，部分水源伴隨異味，有一些村民甚至不敢吃本地水源灌溉的糧食。保定市生態環境局22日通報，經初步認定，灌溉井出水呈紅色與染料有關，兩家原化工企業為本次地下水污染源。目前蠡縣已啟動農田灌溉應急處置措施。

中國青年報報導，黃莊村多位村民說，村裡的地下水變紅有5、6年了，目前11口井冒出的都是紅色的水。黃莊村主要種植玉米和小麥及果樹。為了生計，村民不得不用「紅茶水」澆麥子。但最開始地下水變紅的是鄰近的北高晃村，北高晃村一位村民說，村裡的地下水變紅至少已經十多年了。

走訪黃莊村、北高晃村、沈何莊村、段家莊村四個村子發現，地下水變紅的區域，主要集中在黃莊村以東，沈何莊村以南，北高晃村和段家莊以西的一整片農田。在這片農田中間，有4家工廠。村民表示，工廠周邊的地下水顏色最紅，以工廠區為圓心，距離工廠越遠，地下水的顏色越淺。

對於地下水變紅的問題，2016年就有網友向保定市政府投訴。多位村民無奈的說，他們也曾多次向縣裡相關部門反映，但反映十年了問題都沒得到解決。

北高晃村一位村民說，村裡之前的灌溉機井比較淺，大多是7、80米深。這家化工廠負責人出錢給村裡打了幾口100多米的深水井，井水就正常了，不知道什麼原因，幾年後井水又重新變紅了。

新華社報導，在生態環境部、河北省生態環境廳指導下，當地成立聯合調查組。經省級環境監測機構對涉事點位周邊段家莊村、黃莊村、西柳青村的17個灌溉井取樣監測，8個灌溉井水質達標，9個灌溉井水質超標，超標因子主要為化學需氧量和氯化物，其中涉事灌溉井化學需氧量超標5.5倍、氯化物超標3.2倍。

通告指出，經對監測結果初步研判，灌溉井水呈紅色與染料有關。經對涉事點位周邊5公里內28家現有工業企業開展逐一排查，初步認定宏泰化工廠、燕兆化工廠為本次地下水污染來源。公安機關已對兩家企業負責人依法採取強制措施。

目前當地已啟動灌溉應急措施，封控相關水井並調度替代水源保障農業生產。生態環境部門表示，將在專家指導下制定後續整治方案，並依法追責。