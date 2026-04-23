偷太原機場114盞燈 改名換姓躲23年 他被大數據逮到了

太原機場案發現場。(取材自央視)

2003年太原機場引航燈失竊案主嫌潛逃23年後落網。當年沒有照片、指紋、DNA的協助，警方搜索困難，嫌犯利用換身分證改名逃離山西、隱匿行蹤。近期透過舊案卷與大數據比對鎖定身分，最終在廣東將其抓獲，目前嫌犯已被批捕。

央視新聞報導，2003年7月23日，太原機場工作人員巡查時發現，這片區域的30盞引航燈莫名失竊；緊接著，在7月26日，又有84盞被盜。總計114盞引航燈不翼而飛，直接造成太原機場跑道北側燈光帶被迫關停，飛行安全面臨挑戰 。

山西省公安廳機場公安局刑警支隊支隊長申鑫表示，機場緊急調運回來一批新燈重新安裝。新燈費用及航班延誤、備降、返航費用，當時據統計是損失達到200萬元。

專案組從廢品收購線索下手，在河北清苑縣一間回收公司起獲了114盞被盜燈具的燈罩部分。順著贓物流轉的線索，在太原市抓獲犯罪嫌疑人王某，隨後又在安徽抓獲高某。經審訊，兩人供述，這起案件的主謀是一名叫「鄭超」的男子。兩嫌供述鄭超是河南 平輿縣人，但員警追到平輿縣卻沒有發現鄭超這個人。

報導指出，時隔23年，科技創新讓警務工作有了翻天覆地的變化。

民警從一份23年前辦案民警留下的手寫筆錄中，發現鄭超的妹妹出現在周邊的肉聯廠，還有一名叫鄭某枝的員工。通過重新排查鄭某枝的社會關系，大數據研判一名叫「鄭偉」的男子與鄭某枝和鄭某枝父親有頻繁的時空交集，尤其是在過年過節時更密切。

山西省公安廳機場公安局刑警支隊支隊長申鑫率隊找到了鄭偉的照片，經當年的王某和高某辨認，確認鄭超就和鄭偉有相同的臉部特徵。

鄭偉在廣東從事網約的順風車，員警在一座充電站找到了他的車。面對審訊，鄭偉起初抱有僥倖心理而狡辯，然而隨著審訊的深入，他最終如實供述了犯罪事實。

原來在2004年，鄭超犯案後利用一代身份證換二代身份證的契機，通過親屬代辦，修改了姓名和出生日期，以「鄭偉」的新身份成功隱匿。但即使洗白了身份，23年的潛逃生涯中，鄭偉過得並不安穩。