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故宮每年用60噸豬血鎮邪？館員：1個原因 的確有用血料

中國新聞組／北京21日電
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中國古建專家揭開紫禁城「豬血鎮邪」百年傳說。圖為紫禁城午門。（本報資料照片）
中國古建專家揭開紫禁城「豬血鎮邪」百年傳說。圖為紫禁城午門。（本報資料照片）

有600多年歷史的紫禁城有不少神祕傳聞，「豬血鎮邪」的傳說更稱故宮工作人員每年要用上60噸的豬血，舉行特殊儀式來壓制無數冤魂。針對這些傳說，故宮博物院研究館員周乾出版新書解密，說明紫禁城的建築構件中確實有豬血成分，但這不是為了鎮邪，而是暗藏古代工匠的「生化黑科技」。

綜合新京報、香港01等媒體報導，故宮用豬血鎮邪的傳言由來已久，甚至有不少人對此深信不疑。對此，周乾在出版的新書「坐在故宮屋簷下：圖解紫禁城五十問」中，以科學角度「撥亂反正」，一一破解民間傳聞。

周乾在書中指出，故宮木構件的地仗層中確實含有豬血成分，但將豬血與「鎮邪」綁定，是對古建工藝的徹底誤讀。

▲ 影片來源：YouTube＠闪电新闻（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

古人經過長期實踐，發現豬血中的蛋白質能與石灰中的鈣離子發生交聯反應，於是工匠將豬血作為黏合劑，與磚灰、桐油、麻等材料調和成灰漿，包裹在木構件表面，防止木材遭受日曬、雨淋、蟲咬，展現出「以自然材料護自然建築」的智慧。傳言中的「60噸豬血」也是杜撰，故宮修繕遵循「最小干預」原則，僅針對破損部位施工，實際用量遠低於此。

紫禁城的木構件中含有豬血，也引來流傳多年的「豬血鎮邪」傳說。（視頻截圖）
紫禁城的木構件中含有豬血，也引來流傳多年的「豬血鎮邪」傳說。（視頻截圖）

書中也破解了「故宮有9999間半間房」的傳聞。周乾表示，在不同歷史時期，紫禁城古建築的數量並非一成不變的。明永樂時期，紫禁城房屋總數約8350楹（兩根立柱之間的空間稱為一楹）；清代康熙時期的房屋總數不及明代的十分之一。而在故宮博物院成立後，20世紀末期年統計房屋數量為8707間，2012年統計數據為9371間。「另外，在古建築領域沒有『半間房』一說。」

藉由文獻和數據，周乾將流傳多年的「傳說」一一歸位，他表示，「故宮歷史文化不能亂講，要有可信依據。」

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