上海花卉節「潦草小狗」刷屏 網：感覺有1億人來打卡

上海靜安蘇河灣，市民與「潦草小狗」西高地犬雕塑合影。（取材自澎湃新聞）

2026上海國際花卉節掀起賞花熱潮，靜安蘇河灣5.2米高的西高地犬「潦草小狗」綠植雕塑，吸引飼主組團合影；浦東前灘各種動物造型的花卉裝置，網友直呼「感覺有1億人在前灘」。

澎湃新聞報導，今年上海花卉節打造「2個主會場+10個分會場」，展期23天。開幕的首個周末，花海已變成客流量和經濟增量。

儘管花卉節客流巨大，萬花（上海）城市運營管理有限公司代表趙彥還是提出了一個問題：相比荷蘭鬱金香日、日本 櫻花季，中國擁有全世界最大花卉種植面積，但花經濟還停留在「拍照、發朋友圈、走人」怎麼辦？

「花園經濟不只是好看，還應該市場化、專業化、國際化、社會化。」他認為，花卉節不能靠補貼，而是要靠商業邏輯跑通，「每一個花園場景都應該是可持續的生意」。品牌在這裡不是贊助，而是要共贏；花卉企業不只是擺花壇，而要做產業，從設計、運營到傳播，每個環節都有專業團隊；同時，要對標荷蘭、日本、新加坡 ，用全球視野做上海獨有的花園經濟；更重要的是全城參與，要讓花園走進社區、走進日常、走進每個人的生活。

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以花園經濟為紐帶，本屆花卉節積極促進文商旅體展深度融合。趙彥舉例，黃浦大豫園區域打造了「三大花園」、「三大花路」、「十二花神」穿行在明清建築群中，九曲橋荷花裝置以非遺剪紙工藝融合光影，這些都是「花+文化」的體現；上海34個商圈跨界聯動，呈現130餘款「花開的禮物」主題產品，則是以花為商業引流。

靜安區副區長施煜表示，靜安將以花為媒，持續開放公園綠地和公共空間，全力支持產業聯盟推進項目對接、聯合推廣和資源共享，讓每一份機會清單都有回音，讓每一個合作意向都能落地。