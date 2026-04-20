杭州億元別墅半年下沉22公分沒法住 找到元凶也沒用…

章女士買的三棟排屋，因為隔壁小區施工而出現下沉，無法住人。（取材自小強熱線浙江科教）

杭州一名章女士前些年為了家人生活方便，將小區裡相鄰的三棟排屋都買了下來，包括裝修共花了上億元（人民幣，下同）。但從去年開始，房屋空調全部斷裂，自來水管、雨水管也斷了，房子甚至出現傾斜及大面積沉降，有的地方沉降高度達22公分，根本無法住人。據了解，房屋出現下沉的原因是隔壁小區建案施工，對方雖承認錯誤，並承諾賠償，但好幾個月過去了，問題仍未解決。

根據都市頻道、小強熱線浙江科教報導，住在杭州匯宇和庭的章女士，前些年買下小區內三棟相鄰的排屋，並進行裝修，「每棟買下買是2000多萬，總共是6000至7000萬，三棟裝修一共是4000多萬。1號樓是我們的，2號樓是公公婆婆的，3號樓是我女兒的」。

他們在這裡住了六年多，一直都沒有什麼問題，但從去年開始，房屋出現大面積沉降，不但管道斷裂，連房子都出現傾斜。章女士說，「瓶子放著傾斜很明顯，這兩根柱子都斷裂了，牆體也開裂了，我女兒的這棟踢腳線全部沉下去了，原來的台階沉降太厲害，開發商給我們加了兩個台階，沉降22公分」。 房屋出現大面積沉降。（取材自小強熱線浙江科教）

房子住得好好的，怎麼會突然出問題？章女士向小區物業求助，後來發現是隔壁小區施工，導致章女士家三棟排屋下沉，現在一家人只能住在外面。

據了解，離章女士家一牆之隔的小區叫做「賦江南府」，是一個在建的排屋樓盤，賦江南府所處的地塊，目前由杭州新楓置業開發建設。章女士說，她曾找過這家公司，對方也承認，是他們的施工造成了章女士家裡三棟房子下沉。

從杭州新楓置業公司給出的分析報告上可看到，房屋是自然下沉，原因是他們在做地下室基坑的時候，因為空間效應，引起庭院內回填土沉降，造成局部給水管破損；庭院沉降可能引起室外管道、管路破裂，可能造成空調室外系統運行問題。章女士所在的這棟房子為後期加建建築，地基承載力較弱，所以沉降比較明顯。

章女士手裡有一份去年12月由杭州市蕭山區新塘街道城建辦和蕭山區質監站共同出具的會議紀要，裡面明確要求，由房產公司在去年12月16日，開展空調維修工作，盡量在一個月之內完工，12月8日起，由房產公司組織庭院維修勘察，並空調維修完工後15日內，完成庭院修復。另外關於房屋沉降造成的室內損失，由房產公司委託雙方認同的評估單位進行評估。但章女士說：「房地產公司認為他們沒法來維修，評估出來多少金額，讓我自己維修。我說也可以，但是到現在沒來評估也沒來賠錢。」 章女士控訴房地產公司未積極解決問題。（取材自小強熱線浙江科教）

杭州匯宇和庭物業的周經理說明：「我們一直和對方的施工單位對接，從去年開始，針對1幢的院子動工修復，但是公共區域目前還沒有來修復。」

賦江南府項目部相關負責人王先生回應，稱相關情況都已經跟主管部門匯報過了，而且都定期開專題會匯報。針對章女士指控「多次反饋、多次提醒、多次溝通，房產公司就是不理」，王先生解釋，「具體過程很複雜，主管部門在協調」。

針對此案，浙江興長律師事務所律師欽日曦表示，會議紀要上有政府的蓋章，章女士可以透過訴訟途徑，強制完成評估以及其他過程。聽了律師的建議，章女士說，接下來不排除透過法律途徑維權。