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生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

中國新聞組／北京20日電
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全球最大零食店「零食王國」吸引大批人潮打卡。（取材自紅星新聞）
全球最大零食店「零食王國」吸引大批人潮打卡。（取材自紅星新聞）

被金氏世界紀錄認證全球最大零食店「零食王國」，近日在湖南長沙正式開業，相當於約30個標準籃球場大小的總占地面積，匯聚全球約70個國家和地區的風味，店內3.5萬餘款零食號稱若每天品嘗1款需花96年才能全部試遍，吸引大批人潮湧進這座「零食巨無霸」打卡、消費，但該店開業僅3天就掛出「暫停銷售」3天的公告，店家稱是因因客流量實在太多，不得不先喊停優化。

據紅星新聞報導，4月17日，鳴鳴很忙集團旗下沉浸式零食體驗空間「零食王國」在湖南長沙芙蓉廣場正式開業，憑藉1.2萬平方米營業空間、6500多個品牌和3.5萬餘款零食，現場獲得「全球最大零食店」金氏世界紀錄認證。然而，開業僅3天，這座「零食巨無霸」就因客流遠超預期，宣布4月20日至22日暫停銷售，進行系統優化調整。

4月19日，「零食王國」發布公告稱，由於現場激增的客流遠超預期，在商品補貨、收銀效率、系統承載等各個方面承受著不小壓力，導致現場體驗打折。為了給消費者帶來更好的消費體驗，讓消費者擁有一個「輕鬆的、好玩的、逛得快樂的」打卡地，決定4月20日、21日和22日三天，暫停店內所有商品的銷售，針對所有問題、卡點進行優化、調整。

公告稱，「零食王國」在暫停銷售期間，仍將持續對外開放。消費者仍然可以來到「零食王國」裡，參觀所有的主題場景、體驗互動、拍照打卡。

這座「零食王國」有多「壕」？總占地面積2萬平方米，零售與體驗空間超1.2萬平方米，相當於約30個標準籃球場大小；共匯聚全球約70個國家和地區的風味，6500多個國內外品牌3.5萬餘款零食；從「零食長廊」、「泡麵之城」到「全球零食站」、「零食很大」、「零食很小」，十幾個主題空間串聯成「可買、可逛、可拍、可玩」的探索路徑。

全球最大零食店「零食王國」的周杰倫「范特西」牆，是由7.6萬顆棒棒糖拼成。（取材...
全球最大零食店「零食王國」的周杰倫「范特西」牆，是由7.6萬顆棒棒糖拼成。（取材自紅星新聞）

據報導，目前熱門的打卡點，有店內一面由7.6萬顆棒棒糖拼成的周杰倫「范特西」封面牆、3500多種泡麵集結的「泡麵之城」和60多個零食品牌的人偶互動，甚至還能玩幾局「雀神爭霸賽」巨型麻將。

暫停3天的公告一出，迅速登上熱搜，引發網友熱議。有網友調侃：「太火了，連零食店都被買停了」；也有網友表示理解：「開業人多正常，與其排隊體驗差，不如優化好了再去」、「快點調好，下周還要去」。也有網友認為裡面賣的大都是精加工食品，「垃圾食品還是少吃」。

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