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3華人女數學家 獲「科學界奧斯卡」突破獎

中國新聞組／北京20日電
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王虹。（取材自法國高等科學研究所官網）
王虹。（取材自法國高等科學研究所官網）

三位華人女性數學家近日榮獲有「科學界奧斯卡」之稱的突破獎（Breakthrough Prize），突破獎日前在美國公布2026年度獲獎名單，六項大獎各授予300萬美元，表彰在生命科學、基礎物理和數學等領域取得重大突破的科學家。三位華人女性數學家──王虹（Hong Wang）、唐雲清（Yunqing Tang）和張明嘉（Mingjia Zhang）同時獲獎。

科技日報報導，王虹、唐雲清獲得數學新視野獎（New Horizons in Mathematics Prize），張明嘉獲得瑪麗亞姆．米爾扎哈尼新前沿獎（Maryam Mirzakhani New Frontiers Prize）。任職於法國高等科學研究所（Institut des Hautes Études Scientifiques）和紐約大學科朗數學研究所的王虹，近年來在國際數學界迅速嶄露頭角，成為調和分析領域備受關注的青年學者。

唐雲清。（取材自柏克萊加州大學分校官網）
唐雲清。（取材自柏克萊加州大學分校官網）

張明嘉。（取材自普林斯頓高等研究院官網）
張明嘉。（取材自普林斯頓高等研究院官網）

王虹與約書亞．扎爾（Josh Zahl）合作，證明了三維情形下的「掛谷猜想」（Kakeya conjecture）。這個問題可以形象地理解為：在空間中，讓一根「無限細」的針轉遍所有方向，究竟至少需要多大的空間。看似直觀，卻困擾數學界數十年。該成果為理解高維空間中幾何結構與分析規律提供了關鍵突破。去年10月，王虹曾接連獲得塞勒姆獎（Salem Prize）和國際華人數學家大會（ICCM）數學獎金獎，被視為2026年菲爾茲獎（Fields Medal）的有力競爭者之一。

唐雲清的研究方向是數論，這是專門研究整數及其規律的數學分支。唐雲清與維塞林．迪米特羅夫（Vesselin Dimitrov）合作，解決了困擾學界多年的「無界分母猜想」（unbounded denominators conjecture）。這一問題涉及「模形式」（modular forms），即一類具有高度對稱性的函數，在現代數論中占據核心地位，並與橢圓曲線、費馬大定理等重要問題密切相關。兩人的證明方法突破傳統路徑，甚至讓不少同行感到意外。

此後，唐雲清又進一步證明了一個與無窮級數相關常數的無理性，即該數無法表示為兩個整數之比。類似問題在數學史上意義重大。自羅傑．阿佩里（Roger Apéry）在1970年代取得突破以來，這一方向進展有限，因此這一成果被視為沉寂數十年後的重要推進。

瑪麗亞姆．米爾扎哈尼新前沿獎專門授予剛剛獲得博士學位的傑出女性數學家。本屆該獎項的得主之一的張明嘉，便是一位「95後」青年學者。她2018年本科畢業於北京大學，2023年博士畢業於德國波恩大學，師從菲爾茲獎得主彼得．舒爾茨（Peter Scholze）。她的研究聚焦於數論與代數幾何交叉領域中的「志村簇」（Shimura varieties），這是一類高度抽象的高維幾何對象，與現代數論中的諸多核心問題密切相關。她為理解著名數學家提出的「乘積公式」的幾何結構提供了新思路，為該領域的進一步發展奠定了重要基礎。

華人 奧斯卡

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