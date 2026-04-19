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1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

中國新聞組／北京19日電
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一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺5...
一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺500美元。（視頻截圖）

一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，商品成本1元人民幣（約0.15美元），但他卻賣5美元一件，平時一天大約賺300美元，周末生意好時一天能賺500美元，月入1萬美元左右。視頻流出後，有網友忍不住留言稱「畫面太真實，反而像假的。」也有人說，這位男子「把農村大集搬來了」。

快科技報導，33歲的河南小伙陳先生，在洛杉磯擺攤賣起磨刀器、老花鏡等小商品。這些商品每件成本僅1元人民幣，卻能賣到5美元。陳先生透露，生意好的周末，一天能賺近500美元；平常日子也能進帳300美元左右，月收入穩定在1萬美元上下。

網易號「古史青雲啊」報導，近期陳先生在洛杉磯聖莫尼卡跳蚤市場設攤的實拍片段迅速走紅網絡。誰都沒料到，這位來自河南的平凡中年男子，既無高等教育文憑，也無海外資源背景，甚至英語僅能勉強點餐，竟在洛杉磯街頭靠擺攤實現單日收入500美元。

陳先生河南周口人，現年37歲，早年務農兼打零工。一次返鄉探親時，聽幾位闖蕩南加州多年的同鄉提起「小商品出海」路徑，他反覆思量半月，最終抵押了家中半畝承包地，湊齊3.8萬人民幣作為啟動資金，獨自踏上赴美之路。

初抵洛杉磯時，他連「Where is the bathroom?」都要靠手勢比畫加翻譯軟件逐字拼讀。

轉折點出現在他逛完一家連鎖超市後——貨架上一款基礎款陶瓷磨刀棒標價12.99美元，而他在老家集市進貨價僅為0.98元人民幣，批發價不過1.3元。那一刻他發現，同一產品中美價差竟達900倍以上。

他立即聯繫家鄉五金廠，訂製防摔包裝，採用真空壓縮發貨，首批試運3000件磨刀器、2000副老花鏡、1500個強力黏鉤，全部經深圳鹽田港發往洛杉磯長灘港。

在跳蚤市場簽下每月850美元固定攤位合約後，他將磨刀器統一定價為4.99美元，開攤首日即售罄，補貨三次仍供不應求。

業內人士曾幫他做過精細成本核算：單把磨刀器國內出廠價1.2元，國際物流+關稅+保險合計4.7元，攤位租金均攤1.8元，人工與損耗再攤0.9元——最終單件淨利潤實為2.4美元，毛利率約240%，遠低於表面呈現的誇張數值。

一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺5...
一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺500美元。（視頻截圖）

在美國擺地攤。（視頻截圖）
在美國擺地攤。（視頻截圖）

一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺5...
一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺500美元。（視頻截圖）

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