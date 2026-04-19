不到1秒…6樓空調掉落 東莞婦靠「第六感」神奇躲過

廣東省東莞一名婦人日前在人行道上看著鄰居們打牌，突然隱約覺得聽到聲音，頭也沒抬就直覺往旁邊閃避，時間只間隔一秒鐘，隨即一台冷氣機從六樓空中砸落，落點就在她原本站的位置。她靠「第六感神閃避」保住一命的過程全被監視器記錄下來，近日在社群瘋傳這段視頻。

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紅星新聞報導，當時四名鄰居在東莞市寮步鎮一家店鋪前玩撲克牌，這位婦人站在旁邊觀看。婦人事後回憶當時的情況表示，「我聽到好像隱隱約約有聲音，腦袋上面就感覺有風聲，有一種重重的東西要砸到我的腦袋上（的感覺），我瞬間抬腿就跑，都沒看是哪的。」

忽然間，從上方傳出聲響到冷氣機砸到地面，而且落點就在婦人原本站的地方，如果婦人先抬頭察看情況的話，恐怕就來不及閃避。

當地人士指出，是該社區內六樓住戶請人來安裝時，工人沒有做好防護措施，導致在安裝過程時掉下來。