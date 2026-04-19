鄭州男吐血亡 搶救7.5小時用100多支止血針 院方退費啟疑竇

江某離開醫院後由救護車運送回老家吉林。（取材自紅星新聞）

今年2月，鄭州 一名56歲男子江某（化姓）飲酒後突然持續吐血，家人將其送至鄭州市第一人民醫院搶救，後因病情惡化，江某的女兒小江（化名）用救護車將父親拉回吉林老家，抵達吉林時江某已離世。之後醫院聯繫小江補繳醫療費 用，小江發現7.5個小時的搶救過程中，光名為「垂體後葉素」的止血藥品就用了100多支，花費7000多元（人民幣，下同，約1033美元），讓她質疑是否為正當花費。

紅星新聞報導， 今年春節前，小江把父親從吉林老家接到了鄭州，2月14日，患有肝硬化的江某在吃晚飯時喝了一些酒，凌晨突然開始吐血，被送至鄭州市第一人民醫院急診科，隨後在15日凌晨4時左右，被送進外科ICU病房進行搶救。

根據醫院的入出院記錄單，江某入院時診斷為失血性休克、消化道出血、酒精性肝硬化伴胃底靜脈曲張、重度貧血、低蛋白血症、盆腔積液、腹腔積液。此外入院記錄單顯示，江某入院2小時前「飽腹飲酒後出現惡心、嘔吐數次、內容物為鮮血，每次200毫升」。

到了上午8時多，醫師透露江某情況不好，隨時可能有生命危險，小江決定辦理出院，並叫了救護車將父親拉回吉林老家，「父親到老家時已去世了，救護車直接開到了殯儀館」。

返回鄭州後，小江接到醫院電話，表示需要她補繳剩餘的幾千元欠費。繳完費後，小江下載了父親整個治療期間的費用詳單，顯示在重症監護室治療時花費一共為15218.12元，包括檢查費、治療費、材料費、化驗費、血費、西藥費、床位費和護理費。

但小江發現，其中一款名為「垂體後葉素針」的藥品共使用了100支。此外，此前江某在急診治療時，也使用了另外4支垂體後葉素針。「我不懂醫學，只是覺得一共搶救了7個多小時，什麼針一下子要打這麼多呢，這是不是過量了？」

從江某的治療費用清單中可看到，「垂體後葉素針」在ICU治療繳費單中共出現四次，數量分別為四支、八支、八支和80支，其中前三次出現單支的價格為59.9元，後一次出現單支價格為72.6元，共計產生費用7006元。

小江說，後來她與鄭州市第一人民醫院協調，醫院方表示可退還他們自費的4000多元部分。但院方退費的行為更引發小江疑竇：「為什麼要退費呢？醫院真的用錯藥導致父親去世嗎？」 醫院當時給小江退還了自費的4000多元。（取材自紅星新聞）

據了解，垂體後葉素是一種強效的止血針劑，針對「搶救7.5小時使用100多支垂體後葉素針」的治療方式是否合理，北京某大型綜合性三級甲等醫院主任藥師張醫師表示，如果僅根據說明書來看，該藥劑對呼吸道或消化道出血，一次使用6至12單位，也就是1到2支，但此類藥物的使用需根據出血量等有所不同，特別是搶救時屬於特殊情況，加大劑量是完全可能的。

與張醫師同在一所醫院的該院急診科趙醫師（化姓）則說，從江某的入出院記錄單中可以看到，江某的情況屬於非常重的，因此用藥頻繁也存在可能，「之前我們有一個心肺復甦的救治案例，一次給藥垂體後葉素針6至7針，每10分鐘給一次，按照這個時間來算，7個半小時使用100支是完全有可能的。」

鄭州市第一人民醫院外科重症監護室的一名工作人員表示，100支垂體後葉素針的使用量從治療上來說「肯定是合理和有使用道理的」。該工作人員說，除去搶救治療時候的使用，在該病人出院時，還有一部分藥物外帶。談及醫院對患者家屬進行退費，該工作人員也表示「可能是醫院擔心家屬鬧」。

對於小江的困惑，陝西德尊律師事務所主任陳灝表示，患者家屬如有疑慮，可向當地衛健委投訴，要求對用藥是否違反診療規範進行行政調查，也可申請醫療損害鑒定，由專業機構判斷用藥是否合理。根據「醫療糾紛預防和處理條例」，醫院有義務對患者的疑問進行解釋說明，僅退款不解釋不符合法律規定。