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宇樹：H1機器人每秒跑7.51米 打破人類1500米世界紀錄

中國新聞組／北京19日電
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宇樹科技旗下H1機器人再打破人類1500米世界紀錄。（取材自宇樹科技微博）
宇樹科技旗下H1機器人再打破人類1500米世界紀錄。（取材自宇樹科技微博）

2026北京亦庄半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松19日登場，賽前宇樹科技發布消息，稱在16日北京人形機器人馬拉松排位賽事中，旗下H1機器人以4分13秒的時間，自主跑完1.9公里多彎道賽程，平均配速達到每秒7.51米，打破人類1500米世界紀錄。

綜合網易科技、讀創財經報導，宇樹科技官方海報顯示，宇樹H1平均配速達到每秒7.51米，已超越人類多項中長跑世界紀錄。據了解，人類1500米世界紀錄由摩洛哥名將奎羅伊在1998年創造，成績3分26秒，配速每秒7.28米；人類1英里世界紀錄為3分43秒13，配速每秒7.21米；人類2000米世界紀錄為4分43秒13，配速7.06米/秒。這三項人類紀錄的配速，均低於H1機器人本次排位賽的表現。

據悉，H1機器人全程未使用遙控器或預設路線，完全依靠自身傳感器識別道路、規避障礙並自主決策，以最高難度模式完成賽程。

此前，H1機器人在測試中，實測峰值速度已達到每秒10米，刷新世界紀錄。對比人類極限，牙買加短跑飛人博爾特（Usain Bolt）保持的人類百米巔峰速度為9.58秒，對應峰值速度約每秒10.44米，機器人已經幾乎逼近人類巔峰水平。

今年3月，宇樹科技創始人王興興在亞布力論壇上曾說：「今年年中，中國人形機器人百米衝刺將突破10秒大關，超越博爾特。」宇樹H1機器人的表現也印證了王興興當時的說法。

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