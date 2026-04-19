噪音過敏者救星 滬男睡不好自製隔音艙 2年接上百筆訂單

隔音艙外觀圖。（取材自九派新聞）

對噪音敏感的人來說，一聲突然的喇叭、樓上拖動椅子的聲響，都會影響他們的睡眠，上海的點半（化名）就深受其苦。從事建築行業的點半為了解決睡眠問題，透過摸索和研究自製隔音艙，他把經歷發到網路上後接到不少諮詢和訂製需求，兩年多來接了100多個訂單，不但幫同樣受噪音所苦的人找回睡眠，也打造出另類商機。

九派新聞報導，2012年，點半買下一套靠近馬路的房子，晚上不時有車輛經過，刺耳的鳴笛聲讓他從夢中一次次驚醒，從此他變成了「驚弓之鳥」。被噪音所苦他在最崩潰的時候，哪怕周遭環境沒聲音還是不敢睡，因為怕剛要入睡時突然來一下聲音，整個人陷入極度緊張焦慮。

當時市面上已出現隔音艙，但不是隔音效果達不到期望，就是內壁材料導致空氣質量差，找不到一款真正適合的產品；從事建築行業的點半決定自己動手。

偶然間，點半發現日本有類似的隔音艙，但並未銷售到其他國家。點半學習了對方的結構與材料，回國後結合自己公司的資源開始嘗試，並找上海本地製造企業配合，把複合材料加工成模塊板，再結合從日本學到的結構，最終做出了自己的隔音艙。

在經過專業聲學實驗室測試達標後，2020年點半在家裡開始使用自製的隔音艙。一開始因為空間太小，有些不習慣，但隨著慢慢適應，他發現艙裡聽不見家電運行聲、空調嗡鳴聲，樓上掉東西的聲音完全聽不見；即便小朋友就在艙門口叫喊，雖然能聽見，但聲音會減弱很多。 隔音艙內部。（取材自九派新聞）

點半表示，艙裡裝了新風系統，有一套合理的內外循環結構，人待在裡面不會覺得悶；新風系統還做了冗餘設計，不同季節可以調整設置，不用改動艙體結構。

2024年，點半把這些經歷寫出來發在網上，至今接到超過100筆私人訂單，其中除了學生群體，最多的就是上班族。

學生們主要是看上宿舍專用睡眠艙。這類睡眠艙按照大多數大學宿舍的尺寸設計，相對較為精緻，重量大概90公斤，價格在3000元（人民幣，下同，約442美元）到4000元左右。而家用版的隔音艙重量則在240到280公斤之間，價格在16000元左右。 宿舍專用睡眠艙。（取材自九派新聞）

隨著睡眠艙商機逐漸發酵，也出現了造型客製化的要求。點半透露，有一個北京的女生，想做一個像粉色城堡的睡眠艙。她說，既然已經確定以後都想在裡面睡了，那環境就要按照自己的想法來設計。

因此，點半從今年年初開始接受客戶在造型設計上的要求，只要在能力範圍內，盡量滿足客戶。點半說，隔音艙沒有一個統一的標準，必須用心去解決每個人單獨的問題，「這也是我暫時沒打算把它做成公司化、標準化、流程化的原因」。