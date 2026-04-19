我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未認領財產數十億美元 華人簡單幾步獲「意外之財」

華人移民銀行卡密碼失效、帳戶存款全消失 原因竟是？

中國「機器人半馬」百隊競逐 榮耀「閃電」首次參賽就奪冠

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松賽，冠軍由自主隊「齊天大聖隊」的榮耀機器人「...
2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松賽，冠軍由自主隊「齊天大聖隊」的榮耀機器人「閃電」以50分26秒奪冠。圖為「閃電在比賽中衝刺。（新華社）

2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松19日登場，參賽規模較去年大增近5倍，有300多台人形機器人同場競技，為觀察中國人形機器人最新發展成果的重要窗口。本次比賽最終由「齊天大聖隊」的榮耀機器人「閃電」，以50分26秒淨時衝線奪冠。

據北京青年報，4月19日，在全球首個人形機器人半程馬拉松品牌賽事中，「閃電」以50分26秒（淨時）奪冠。報導指出，「閃電」身高169公分，外觀採潮酷機甲風設計，搭載自主導航與遙控雙模式，其中自主版本具備自主感知導航能力與高動態運動系統，強調高速奔跑與地形適應能力。

賽事期間，科創板日報提到，備受關注的宇樹H1機器人在賽道上突發姿態失控，失去平衡摔倒，現場工作人員隨即啟動應急方案，並以擔架將其抬離賽道。該機器人此前在排位賽中表現亮眼，被視為熱門選手。

央視新聞指出，今年參賽機器人數量由去年的20多支增至超過100支，並有法國、德國、巴西等海外隊伍參賽，多數隊伍已由人工遙控轉向自主導航，約四成採自主巡航模式。報導並指，賽道全長21.0975公里，涵蓋坡道、彎道與近90度轉彎等複合地形，對路徑規劃與動態平衡能力構成考驗。

IT之家提到，本屆賽事採自主導航組與遙控組混合計時方式，自主導航組以淨時加罰時計算，遙控組則乘以1.2加權係數。同時，嚴格規定遙控導航操作人員非必要不下車，取消人員跟隨，從規則層面鼓勵和引導更多賽隊實現自主完賽，推動機器人在環境感知、即時決策與持久穩定運動等核心能力上取得突破。

中國電子學會副秘書長梁靚稱，今年半馬約四成團隊採用自主巡航模式，各隊水準普遍提升。同期舉辦的勇士挑戰賽設17項障礙，考驗機器人在複雜地形下的應變能力。多個隊伍既跑半馬，也參加勇士挑戰賽。梁靚說，勇士挑戰賽設置了窄橋通行、抗洪築壩等科目，模擬工業巡檢與搶險救援場景，檢驗機器人在極限環境下的真實能力。

北京青年報稱，本屆賽事整體規模較去年成長近5倍，並擴及多家科技企業與高校團隊及海外隊伍參與，自主導航約占四成。北京經開區方面表示，賽事旨在推動機器人技術由測試走向應用場景落地。

2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松19日登場，參賽規模較去年大增近5倍，有30...
2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松19日登場，參賽規模較去年大增近5倍，有300多台人形機器人同場競技。（新華社）

上一則

中媒：日艦挑「馬關條約簽訂日」闖台海 野心未死

下一則

交警要失業了？北京人形機器人半馬賽 派機器人指揮交通

延伸閱讀

北京機器人半馬新看頭 阿里、榮耀將攜首款具身機器人征戰

北京機器人半馬新看頭 阿里、榮耀將攜首款具身機器人征戰
北京「機器人半馬」試跑 選手摔到解體、零件散落一地

北京「機器人半馬」試跑 選手摔到解體、零件散落一地
中國宇樹機器人百米跑10秒 逼近「飛人」博爾特

中國宇樹機器人百米跑10秒 逼近「飛人」博爾特
飛狐體育主辦「方太杯」匹克球大賽

飛狐體育主辦「方太杯」匹克球大賽

熱門新聞

何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
中國下月起，將給予除我邦交國史瓦帝尼之外的53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

2026-04-13 09:48
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
網上有一篇帖子引起了父母圈特別多的討論。（取材自微信）

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

2026-04-16 09:30
圓明園中的奇珍異寶被洗劫一空。（取材自@CCTV國際時訊）

法國全票通過 「不義之財歸還中國」 網：還有一個強盜是英

2026-04-15 21:31
斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30

超人氣

更多 >
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜
傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭
荷莫茲一日數變 伊朗開了又封 怒批川普全謊言

荷莫茲一日數變 伊朗開了又封 怒批川普全謊言