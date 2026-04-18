少林寺組織全寺看NBA「挺溫班亞馬」？官方闢謠：假的

溫班亞馬曾在少林寺「進修」。（取材自極目新聞）

在某體育論壇App日前流傳出一張通知截圖，「中國嵩山少林寺組織全寺僧眾集中觀看NBA季後賽 」。帖文發出後，許多網友對該通知的真實性表示質疑。極目新聞報導，少林寺客堂工作人員表示，未收到所謂「集中觀看NBA比賽」的通知。

據報導，網傳圖片顯示，該通知由中國嵩山少林寺寺務委員會發出，其中寫道：「我寺海外俗家弟子維克托·文班亞馬（Victor Wembanyama，另譯溫班亞馬）現效力於馬刺 隊。近日，馬刺隊正式進入NBA季後賽，寺務委員會決定組織全寺僧眾觀看首輪季後賽直播」。

據媒體此前報導，NBA球員溫班亞馬2025年6月曾在少林寺「進修」多日，之後回到球隊，他也多次提及自己在少林寺的經歷。

不過，細心的網友發現該通知有多處錯誤：馬刺隊季後賽的比賽時間實際為北京時間4月20日上午，而通知所述為4月19日上午。此外，該通知的字體、多處表述及格式均不符合公文規範。

嵩山少林景區工作人員表示不了解情況，需向少林寺方核實。而少林寺客堂工作人員表示，並未收到該通知。另據紅星新聞報導，登封市宗教局獲悉，網傳的這份文件並不實，「假的，少林寺沒有發過這份文件。」