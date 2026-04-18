50億身家…老百姓大藥房老董被曝私生子 公司業績壓力大了

老百姓大藥房連鎖股份有限公司創始人、董事長謝子龍。（圖源公司官網）

老百姓大藥房連鎖股份有限公司創始人、董事長謝子龍近日遭爆料，稱與黃姓情人婚外生子，目前黃某與其子長期居住在深圳。根據業內人士爆料，頭部連鎖藥房、坐擁超萬家門店的謝子龍與原配育有一女，兩人目前尚未離婚。有網友在東京偶遇謝子龍和黃某遊玩，還曬出了圖。

公眾焦點迅速從道德爭議轉向核心問題，這位在長沙身家約50億元（人民幣，下同，約7.3億美元）的行業大佬，商業帝國與家產將面臨怎樣的分割？非婚生子究竟能分得多少資產？引發全網熱議。南都N視頻報導，對於謝子龍與情人婚外生子是否屬實，以及其婚外生子會否影響老百姓的股權，老百姓大藥房截至發稿時未獲回復。

公開資料顯示，謝子龍生於1966年，是老百姓大藥房創始人、董事長、第十一、十二、十四屆全國人大代表。2024年7月，謝子龍被湖南省監察委員會留置並立案調查。兩個月後，老百姓發布公告，湖南省監察委員會已對謝子龍解除留置措施。謝子龍、陳秀蘭夫婦作為上市公司老百姓的實際控制人，合計持有股權比例和表決權比例為27.90%。

對於上市公司董事長婚外生子是否影響公司股權？北京璽澤律師事務所主任劉新炎表示，在中國，無論是之前的繼承法，還是現行民法典有關繼承的規定，都明確了作為第一順序繼承人的子女包括非婚生子女，非婚生子女享有與婚生子女同等的權利，任何組織或個人不得加以危害和歧視。所以，在沒有特別遺囑安排的情況下，繼承開始後，被繼承的所有個人財產都將按照法定繼承辦理，包括股權，非婚生子女和配偶以及婚生子女享有同等的繼承權，如果說原來只有一名婚生子女和配偶兩人參與遺產分配，那麼原來兩人可以得到所有可以被繼承的股權，在多一名非婚生子女的情況下，原來的兩人只能得到三分之二了，從這個角度看原來二人的權益是減少了的。

醫藥零售頭部企業老百姓大藥房創立於2001年10月，2015年4月在上海證券交易所主板上市。但近年來，老百姓大藥房營收增長乏力，淨利潤大幅下降。2024年全年營收223.6億元，相比2023年出現下滑，降幅0.36%；淨利潤為5.19億元，同比下降44.13%。財報顯示，2025年前三季度實現營收160.7億元，同比下降1%，淨利潤5.29億元，同比減少16.11%。2025年第三季度營收52.96億元，同比增長0.07%，淨利潤1.31億元，同比增長2.62%。而2025年第一季度和第二季度淨利潤分別同比下降約22%和18.86%。

截至2025年9月30日，老百姓大藥房共有門店15492家，覆蓋全中國18個省、150餘個地級市及以上城市，其中直營門店9741家、加盟門店5751家。

近年來，因政策監管趨嚴、消費疲軟、競爭加劇，醫藥零售行業面臨震盪調整和閉店出清，市場加速「洗牌」和重構，行業短期業績承壓。老百姓大藥房也不例外，2025年前三個季度，關店速度遠大於開店速度。2025年1-9月，公司合計關閉直營門店304家，新增門店64家。