張陸累計7次出艙…神21將延長駐留1個月 神23擬年內升空

2026年4月17日，神舟21號乘組再一次完成出艙任務。(取材自央視新聞)

央視新聞客戶端報導，根據中國載人航太 工程辦公室消息，為進一步深化驗證太空人 長期在軌駐留相關技術，充分發揮神舟22號太空船應急發射向太空站補充物資的綜合效益，經周密論證評估，計畫將神舟21號乘組在軌駐留時間延長約一個月。

報導稱，北京時間2026年4月17日01時36分，經過約5.5小時的出艙活動，神舟21號乘組太空人張陸、武飛、張洪章密切協同，在太空站機械臂和地面科研人員的巡檢支援下，圓滿完成太空碎片防護艙密切協同，在太空站機械臂和地面科研人員的檢查支援下，圓滿完成太空碎片防護裝置安裝、外設備設施等任務。出艙太空人張陸、武飛已安全返回問天實驗艙，出艙活動圓滿成功。截至目前，張陸已累積進行七次出艙活動，刷新中國太空人個人出艙活動次數的紀錄。

報導指出，自3月16日圓滿完成第二次出艙活動以來，神舟21號太空人乘組穩步推進太空生命科學與人體研究、微重力物理科學等領域實（試）驗任務，持續進行站內環境監測、設備檢查維護、物資整理等工作，完成全系統壓力應急演練、救生應急在軌訓練以及出艙活動準備。

報導稱，目前三名航太員已在軌駐留超過五個月，工作生活狀況良好。為進一步深化驗證航太員長期在軌駐留相關技術，充分發揮神舟22號太空船應急發射向太空站補充物資的綜合效益，經周密論證評估，計畫將該乘組在軌駐留時間延長約一個月。

「中國航天日」新聞發布會昨在北京舉行，會上，國家航天局提到中國航天今年主要任務，包括載人航天工程將實施神舟23號等載人飛船任務。與此同時，天問2號將抵達目標小行星開展近距離探測工作，多型可重複使用火箭也將飛行驗證。

國際合作方面，中國與歐洲合作的太陽風磁層相互作用全景成像衛星即將發射，旨在揭示太陽風與磁層相互作用的過程與變化規律；中國巴西地球資源衛星合作也將繼續推進，延續兩國近40年的航天合作情誼。