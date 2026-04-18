我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏新執行長亞伯上任100天：更講求績效管理 嚴審旗下事業和投資

NBA／太陽111：96淘汰勇士 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

張陸累計7次出艙…神21將延長駐留1個月 神23擬年內升空

中國新聞組／北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年4月17日，神舟21號乘組再一次完成出艙任務。(取材自央視新聞)
2026年4月17日，神舟21號乘組再一次完成出艙任務。(取材自央視新聞)

央視新聞客戶端報導，根據中國載人航太工程辦公室消息，為進一步深化驗證太空人長期在軌駐留相關技術，充分發揮神舟22號太空船應急發射向太空站補充物資的綜合效益，經周密論證評估，計畫將神舟21號乘組在軌駐留時間延長約一個月。

報導稱，北京時間2026年4月17日01時36分，經過約5.5小時的出艙活動，神舟21號乘組太空人張陸、武飛、張洪章密切協同，在太空站機械臂和地面科研人員的巡檢支援下，圓滿完成太空碎片防護艙密切協同，在太空站機械臂和地面科研人員的檢查支援下，圓滿完成太空碎片防護裝置安裝、外設備設施等任務。出艙太空人張陸、武飛已安全返回問天實驗艙，出艙活動圓滿成功。截至目前，張陸已累積進行七次出艙活動，刷新中國太空人個人出艙活動次數的紀錄。

報導指出，自3月16日圓滿完成第二次出艙活動以來，神舟21號太空人乘組穩步推進太空生命科學與人體研究、微重力物理科學等領域實（試）驗任務，持續進行站內環境監測、設備檢查維護、物資整理等工作，完成全系統壓力應急演練、救生應急在軌訓練以及出艙活動準備。

報導稱，目前三名航太員已在軌駐留超過五個月，工作生活狀況良好。為進一步深化驗證航太員長期在軌駐留相關技術，充分發揮神舟22號太空船應急發射向太空站補充物資的綜合效益，經周密論證評估，計畫將該乘組在軌駐留時間延長約一個月。

「中國航天日」新聞發布會昨在北京舉行，會上，國家航天局提到中國航天今年主要任務，包括載人航天工程將實施神舟23號等載人飛船任務。與此同時，天問2號將抵達目標小行星開展近距離探測工作，多型可重複使用火箭也將飛行驗證。

國際合作方面，中國與歐洲合作的太陽風磁層相互作用全景成像衛星即將發射，旨在揭示太陽風與磁層相互作用的過程與變化規律；中國巴西地球資源衛星合作也將繼續推進，延續兩國近40年的航天合作情誼。

4月16日在北京航天飛行控制中心屏幕上拍攝的神舟21號乘組航天員武飛（左）與張陸...
4月16日在北京航天飛行控制中心屏幕上拍攝的神舟21號乘組航天員武飛（左）與張陸準備出艙的畫面。(新華社)

太空人 航太

上一則

一塊蛋糕露餡…中國打擊「幽靈外賣」 重罰7電商36億元

下一則

逾1610億 中國去年核電投資額創高 非化石能源拚10年倍增

延伸閱讀

阿提米絲2號太空人 通話23萬哩外ISS「宇宙閨密」

阿提米絲2號太空人 通話23萬哩外ISS「宇宙閨密」
新聞眼／阿提米絲3部曲 繞月→登月

新聞眼／阿提米絲3部曲 繞月→登月
才完成阿提米絲2號任務 NASA太空人林琪兒21日訪台

才完成阿提米絲2號任務 NASA太空人林琪兒21日訪台
阿提米絲2號完成繞月壯舉 太空人籲地球團結共生

阿提米絲2號完成繞月壯舉 太空人籲地球團結共生

熱門新聞

何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
中國下月起，將給予除我邦交國史瓦帝尼之外的53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

2026-04-13 09:48
斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
網上有一篇帖子引起了父母圈特別多的討論。（取材自微信）

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

2026-04-16 09:30
「獨竹漂」表演吸引遊客駐足觀看。（取材自極目新聞）

一葦渡江…苦練15年 貴州00後女展現「獨竹漂」絕技

2026-04-09 02:20

超人氣

更多 >
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半

好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半
從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇