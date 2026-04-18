我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏新執行長亞伯上任100天：更講求績效管理 嚴審旗下事業和投資

NBA／太陽111：96淘汰勇士 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

金氏認證全球最大 長沙零食王國開業 3.5萬款零食96年才嘗得完

中國新聞組╱北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「零食王國」不僅銷售面積創紀錄，更將商品轉化為可探索、可互動的體驗空間。(取材自...
「零食王國」不僅銷售面積創紀錄，更將商品轉化為可探索、可互動的體驗空間。(取材自極目新聞)

長沙再添消費新地標。鳴鳴很忙集團旗下全新零食體驗空間「零食王國」，17日在湖南長沙芙蓉廣場開業，並獲金氏世界紀錄認證為「全球最大零食店」，以超大規模與沉浸式場景，吸引大批民眾到場打卡。

極目新聞報導，「零食王國」總營業面積達1.2萬平方米，整體規模相當近30個籃球場，館內集結超過6500個全球品牌及3.5萬款零食商品，涵蓋70個國家與地區風味，從中國本土辣條、可樂，到日本巧克力俄羅斯糖果應有盡有。業者表示，若每日嘗試一款商品，需96年才能品嘗完畢。

金氏世界紀錄認證官指出，該場館不僅在銷售面積上創下紀錄，更將商品轉化為可探索、可互動的體驗空間，突破傳統零售模式，非常有創意。

報導指出有別於一般零食店陳列式銷售，「零食王國」以主題化場景設計為核心，打造包括「零食長廊」、「泡麵之城」、「全球零食站」、「零食博物館」等多個互動區域，消費者可在巨型棒棒糖牆前打卡，在數千款泡麵中挑選，也可在不同國家零食展區體驗跨文化風味。

場內亦設置「零食很大」與「零食很小」對比展區，從1米高巨型零食到迷你掛飾，形成強烈視覺反差，增強沉浸式體驗效果。現場不少市民表示，場館更像是一座「零食主題樂園」，而非傳統零售空間。

項目負責人霍安然表示，「零食王國」定位為集選購、互動與打卡於一體的綜合體驗平台，同時希望成為全球零食產業的展示窗口與合作平台。開業當天已有超過500款新品集中亮相，多家食品企業亦同步舉行新品發布及試吃活動。

值得注意的是，場館同時對全球食品品牌免費開放展示空間，並推出產品招募計畫，未來優質品牌有機會進入旗下其他零售體系，擴大市場觸及率。業界認為，此舉有助打通從展示、體驗到銷售的產業鏈條。

除零售功能外，場內亦設有「零食博物館」與「中國零食代表團」展區，透過展品與文字介紹，呈現中國食品工業發展歷程，並集中展示本土品牌群像，強化產業文化輸出。

選址長沙芙蓉廣場核心商圈，亦被視為配合當地「消費之都」發展策略。近年長沙積極引入新零售與文旅融合業態，「零食王國」的落地，預料將進一步提升城市吸引力與旅遊打卡熱度。

報導說，類似大型沉浸式消費空間或將成為新趨勢，不僅強化品牌曝光，也為城市消費經濟注入新動能。

「零食王國」17日在湖南長沙芙蓉廣場開業，獲金氏世界紀錄認證為「全球最大零食店」...
「零食王國」17日在湖南長沙芙蓉廣場開業，獲金氏世界紀錄認證為「全球最大零食店」。(取材自極目新聞)

「全球最大零食店」吸引大批民眾到場打卡。(取材自極目新聞)
「全球最大零食店」吸引大批民眾到場打卡。(取材自極目新聞)

日本 俄羅斯 巧克力

上一則

認錯廁所？ 中女在韓青旅遇日本露鳥俠 對她床鋪小便

下一則

百鋪結業、青年求職難…澳門財爺突被免職 上任不到一年半

延伸閱讀

球棒爆米花熱銷「大頭叔叔」謝潁霖創零食傳奇

球棒爆米花熱銷「大頭叔叔」謝潁霖創零食傳奇

Trader Joe's 蒜香奶油洋芋片 顧客票選年度最愛零食

Trader Joe's 蒜香奶油洋芋片 顧客票選年度最愛零食
好市多亞太區總裁出招力抗戰爭高物價 「解鎖機密」省逾萬元

好市多亞太區總裁出招力抗戰爭高物價 「解鎖機密」省逾萬元
養生／改善消化系統 膳食纖維掀風潮

養生／改善消化系統 膳食纖維掀風潮

熱門新聞

何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
中國下月起，將給予除我邦交國史瓦帝尼之外的53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

2026-04-13 09:48
斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
網上有一篇帖子引起了父母圈特別多的討論。（取材自微信）

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

2026-04-16 09:30
「獨竹漂」表演吸引遊客駐足觀看。（取材自極目新聞）

一葦渡江…苦練15年 貴州00後女展現「獨竹漂」絕技

2026-04-09 02:20

超人氣

更多 >
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半

好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半
從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇