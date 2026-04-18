金氏認證全球最大 長沙零食王國開業 3.5萬款零食96年才嘗得完

「零食王國」不僅銷售面積創紀錄，更將商品轉化為可探索、可互動的體驗空間。(取材自極目新聞)

長沙再添消費新地標。鳴鳴很忙集團旗下全新零食體驗空間「零食王國」，17日在湖南長沙芙蓉廣場開業，並獲金氏世界紀錄認證為「全球最大零食店」，以超大規模與沉浸式場景，吸引大批民眾到場打卡。

極目新聞報導，「零食王國」總營業面積達1.2萬平方米，整體規模相當近30個籃球場，館內集結超過6500個全球品牌及3.5萬款零食商品，涵蓋70個國家與地區風味，從中國本土辣條、可樂，到日本巧克力 、俄羅斯 糖果應有盡有。業者表示，若每日嘗試一款商品，需96年才能品嘗完畢。

金氏世界紀錄認證官指出，該場館不僅在銷售面積上創下紀錄，更將商品轉化為可探索、可互動的體驗空間，突破傳統零售模式，非常有創意。

報導指出有別於一般零食店陳列式銷售，「零食王國」以主題化場景設計為核心，打造包括「零食長廊」、「泡麵之城」、「全球零食站」、「零食博物館」等多個互動區域，消費者可在巨型棒棒糖牆前打卡，在數千款泡麵中挑選，也可在不同國家零食展區體驗跨文化風味。

場內亦設置「零食很大」與「零食很小」對比展區，從1米高巨型零食到迷你掛飾，形成強烈視覺反差，增強沉浸式體驗效果。現場不少市民表示，場館更像是一座「零食主題樂園」，而非傳統零售空間。

項目負責人霍安然表示，「零食王國」定位為集選購、互動與打卡於一體的綜合體驗平台，同時希望成為全球零食產業的展示窗口與合作平台。開業當天已有超過500款新品集中亮相，多家食品企業亦同步舉行新品發布及試吃活動。

值得注意的是，場館同時對全球食品品牌免費開放展示空間，並推出產品招募計畫，未來優質品牌有機會進入旗下其他零售體系，擴大市場觸及率。業界認為，此舉有助打通從展示、體驗到銷售的產業鏈條。

除零售功能外，場內亦設有「零食博物館」與「中國零食代表團」展區，透過展品與文字介紹，呈現中國食品工業發展歷程，並集中展示本土品牌群像，強化產業文化輸出。

選址長沙芙蓉廣場核心商圈，亦被視為配合當地「消費之都」發展策略。近年長沙積極引入新零售與文旅融合業態，「零食王國」的落地，預料將進一步提升城市吸引力與旅遊打卡熱度。

報導說，類似大型沉浸式消費空間或將成為新趨勢，不僅強化品牌曝光，也為城市消費經濟注入新動能。

「零食王國」17日在湖南長沙芙蓉廣場開業，獲金氏世界紀錄認證為「全球最大零食店」。(取材自極目新聞)