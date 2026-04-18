中國AI滅蚊黑科技 每秒擊落30隻 外國網友炸鍋：家庭防空系統

Photonmatrix便攜式激光驅蚊設備，每秒最高可精準擊落30隻蚊子。（取材自羊城晚報）

由常州光之矩智能科技有限公司研發的Photonmatrix便攜式激光驅蚊設備，近日剛登陸海外眾籌平台，即以超額80倍籌款引爆市場，訂單瞬間售罄。原因在於這套設備徹底顛覆被動滅蚊防禦模式，AI視覺模組可精準識別2到20毫米目標，0.003秒內觸發高能脈衝激光，瞬間擊穿蚊子翅膀，每秒最高可擊落30隻，讓外國網友炸鍋，直呼這是「家庭防空系統」。

據快科技報導，這套Photonmatrix便攜式激光驅蚊設備近日登陸海外眾籌平台Indiegogo，項目原定2萬美元的眾籌目標，最終斬獲超160萬美元籌款，超額80倍，吸引2600餘名海外支持者搶購。

常州光之矩智能科技有限公司負責人王川是常州溧陽人，有一次回家，他在河邊公園的草坪上錄製了一段激光滅蚊的實景視頻，當晚上傳至TikTok，「睡前還只有1萬播放量，沒想到一覺醒來播放量突破了100萬，後來又飆升至2000萬，還有眾多自媒體博主轉載」，眾籌訂單隨之暴漲。

Photonmatrix便攜式激光驅蚊設備應用場景。（取材自IT之家）

這款「中國黑科技」被國外網友形容是「家庭防空系統」，其與傳統驅蚊、滅蚊產品不同，Photonmatrix徹底顛覆被動防禦模式，堪稱家用微型激光防控系統，搭載AI視覺模組，可精準識別2到20毫米目標，0.003秒內觸發高能脈衝激光，瞬間擊穿蚊子翅膀，每秒最高可擊落30隻，全過程快到肉眼幾乎無法察覺，將「用激光打蚊子」的科幻場景變成了現實。

據悉，在2024年初，產品3米內蚊子測得率達97%；如今有效距離拓展至6米，測得率穩定95%以上，即便飛行姿態複雜的蚊子也能精準捕捉。設備內置多重安全機制：一旦檢測到人體、寵物等大體積物體靠近，激光發射會立即中斷，從根源上避免誤傷。

截至今年4月初，這款定價600到620美元（折合人民幣約4094到4230元）的產品收穫了超3000個訂單，累計金額超200萬美元。目前團隊正緊鑼密鼓推進量產工作，首批5000套產品預計今年夏天正式出貨。

常州光之矩智能科技有限公司負責人王川表示，一次偶然的機會，團隊看到「激光滅蚊」相關設想，萌生了研發家用激光防蚊設備的想法，最初認為三個月就能搞定，結果做了三年。起初團隊嘗試用現有激光雷達測量蚊子，卻發現前兩代產品根本無法穩定探測到這麼小的目標，他們重新整合激光雷達、AI視覺與激光發射系統，反覆調試算法參數，終於突破「近距離微小目標識別」的技術壁壘。