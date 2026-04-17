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老闆罵「滾」 上海員工立馬離崗竟被炒 法院判公司須賠

中國新聞組／即時報導
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上海男子被老闆罵「滾」後離開，慘遭開除，二審改判公司須賠16萬人民幣。(視頻截圖...
上海男子被老闆罵「滾」後離開，慘遭開除，二審改判公司須賠16萬人民幣。(視頻截圖)

近日上海一名任職8年的綜合管理部經理丁力（化名），因與公司負責人發生爭執，被當場斥責「滾」，隨即離開公司未再上班。約一個月後，公司以曠工為由解除勞動合同。丁力不服提告，案件歷經仲裁與一審敗訴後，二審出現逆轉，法院認定公司屬違法解除勞動合同，判決需支付賠償金15萬9800元人民幣（約2.3萬美元），引發外界關注。

據重慶晨報與點時新聞報導，丁力自2012年4月入職該公司，長期擔任管理職。2020年5月15日，他與公司負責人王總在辦公室因工作問題發生爭執，過程中對方情緒激動，當場對他說出「滾」。丁力感到人格受辱，當即離開公司，隔日起未再到崗。公司則於6月9日以其「擅自離崗、曠工多日」為由解除勞動合同，丁力申請仲裁未獲支持，遂提起訴訟。

一審判決顯示，法院認為「滾」一詞並無明確證據證明是要求員工離開公司或解除勞動關係，丁力未返崗上班構成曠工，因此其主張賠償缺乏依據，判決駁回。丁力不服提起上訴，案件進入二審審理。二審法院查明，丁力離開公司後，用人單位並未要求其返崗，也未對其缺勤行為作出處理。5月22日，公司法務代理人與丁力溝通時，未提及復工要求；5月29日，丁力在妻子陪同下返回公司提出「要上班」，王總僅回應「回去等通知」，仍未明確安排。法院據此認定，丁力未提供勞動，係因公司指令不明，並非主觀曠工。

二審判決指出，公司在未明確要求員工復工的情況下，事後卻以曠工為由解除勞動合同，缺乏事實依據，構成違法解除。最終撤銷一審判決，改判公司支付丁力違法解除勞動合同賠償金15萬9800元人民幣（約2.3萬美元）。該賠償依其約8年工齡計算經濟補償金後，適用雙倍賠償標準得出。

丁力曾主動返公司要求復工，顯示其並無長期曠工意圖，而將「滾」理解為不需再提供勞動具有一定合理性。事件曝光後，引發對職場言語邊界與勞動關係管理的討論，有觀點認為用人單位應以明確指令與合法程序處理人事問題，也有聲音提醒員工應及時確認工作安排，以避免誤解擴大。

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