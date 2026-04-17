蘇州36歲小伙當「全職孫子」月入5000元 網：神仙工作

俞俊「全職孫子」的工作日常就是陪老人到公園曬太陽。（視頻截圖）

蘇州一名36歲小伙近日因為「全職孫子」的工作在網路上走紅。他辭去原本工作，照顧獨居的爺爺，每個月能從家裡領到5000元（人民幣，下同，約736美元），被網友稱為「神仙工作」。

綜合快科技、荔枝新聞報導，36歲的俞俊原本是縫紉機廠工，每月薪資扣掉五險一金，實領3500多元，後來他辭掉工作，透過家政機構介紹開始照顧一名91歲獨居爺爺，從此當起了「全職孫子」。

這份工作早八晚五，俞俊每天騎半小時電瓶車抵達工作地點，陪著91歲的爺爺去公園遛彎，一起坐在長椅上滑手機，或是去茶館聽一段地道的蘇州評彈。他不用幫老人端屎端尿、擦洗身體、洗衣做飯，一個月薪資5000元，俞俊說，近半個月來，他幹過最重的活就是幫爺爺拎了一次20斤的大米。

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俞俊原本覺得這份工作不體面，沒想到引來全網羨慕，稱是份「神仙工作」，讓他感到不可思議。有網友稱「還有這種好事」、「這種工作不用搞人際關係多舒服」、「這不僅是一份工作，還是行善積德」。

但俞俊也坦言，這份工作還是有辛苦的一面，必須忍受老人味，有時候爺爺會大小便失禁，「吃不了苦是幹不了的」。

從這份工作中，俞俊理解到老人的孤獨。他透露：「一個90多歲的老頭，老伴二十幾年前就走了，自己不肯進養老院，一個人住，沒人說話，他天天遛公園，無非是想排解寂寞。」當被問到對俞俊的印象時，老人直言：「蠻好，挺老實的，他還會陪我一起聽評彈。」俞俊也坦言，自己早已把老人當做親爺爺對待，「像他們這種老年人，最需要的估計還是一個伴」。