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擁7000萬粉的「中東第一網紅」阿波哥 下周開啟中國行

中國新聞組／北京17日電
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「中東第一網紅」阿波哥將開啟為期一周的中國之旅，將先後到訪香港、澳門和深圳三地。...
「中東第一網紅」阿波哥將開啟為期一周的中國之旅，將先後到訪香港、澳門和深圳三地。(取材自環球科技網)

阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）阿布達比王儲哈立德日前抵達北京，開啟對華訪問之際，中阿民間文化交流也將迎來又一標誌性事件。據悉，擁有全網近7000萬粉絲、被譽為「中東第一網紅」的阿波哥（AboFlah），計畫於4月24日從杜拜出發，開啟為期一周的中國之旅，將先後到訪香港、澳門和深圳三地，將向全球觀眾展示一個真實、生動的中國。

環球科技網報導，阿波哥本名哈桑·蘇萊曼（Hassan Suleiman），出生於科威特，是中東和北非地區最具影響力的內容創作者之一，多次被評為中東最有影響力博主，被視作中東青年人的偶像。他的主頻道在YouTube平台擁有約4890萬訂閱者，累計觀看量超過80億次，粉絲覆蓋海灣國家、北非乃至歐洲阿拉伯裔留學生群體。

值得一提的是，阿波哥與來華的美國頂流網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）早有交集。2025年2月，在卡達杜哈舉辦的第二屆年度慈善足球賽「Match for Hope 2025」中，阿波哥與甲亢哥分別擔任不同隊伍的隊長，與亨利、皮爾洛等足球巨星同場競技，賽事共籌集超過1000萬美元善款。

如今，阿波哥即將來到中國，他也將在深圳體驗本土足球青訓文化，從慈善足球到草根足球，足球正成為連接中阿民間交流的新紐帶。

阿波哥不僅是一位頂流內容創作者，更是一位具有廣泛社會影響力的慈善家。2022年，他在杜拜將自己關在玻璃房內連續直播長達12天，為「嚴酷寒冬」慈善活動募得超過1100萬美元，並一舉創造兩項吉尼斯世界紀錄。2024年，他發起的「希望之戰」慈善足球賽售出34000張門票，籌款880萬美元，幫助全球失學兒童重返課堂。

報導指出，此次中國行正值中外人文交流持續升溫之際。自2025年6月起，中國對沙烏地阿拉伯、科威特等海灣國家試行免簽政策，加上此前與阿聯酋和卡達達成的互免簽證協議，海合會國家已實現來華免簽「全覆蓋」。2025年全年，海灣國家公民入境中國人數同比增長超過100%，「China Travel」話題流量突破10億。

此前，中國外交部發言人郭嘉昆曾在記者會上表示，海外博主通過「一鏡到底」直播展現真實中國，掀起全網「中國熱」，充分證明了中外人文交流具有深厚的民意基礎。2025年，美國頂流網紅「甲亢哥」中國行直播累計觀看量突破9000萬，中國駐美國大使館發文稱讚其「正在用數字的方式彌合文化鴻溝」。而即將到來的阿波哥中國行，有望將這股熱潮輻射到更廣闊的中東和阿拉伯世界，成為中阿文化交流的又一標誌性事件。

「中東第一網紅」阿波哥將開啟為期一周的中國之旅，將先後到訪香港、澳門和深圳三地。...
「中東第一網紅」阿波哥將開啟為期一周的中國之旅，將先後到訪香港、澳門和深圳三地。(取材自環球科技網)

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