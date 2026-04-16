「就是要當老闆」安徽小伙80萬開麵館10天倒 2年後又開

26歲安徽小伙朱俊鋒因為一次創業失敗意外登上熱搜。（取材自九派新聞）

2023年底，一名26歲的安徽小伙砸下80萬（人民幣，下同）在上海開了一家羊肉麵館，僅僅營業十幾天就關門，當時被不少網友批評「太衝動」、「堅持時間太短」，創業失敗的故事也登上熱搜。沒想如今他又投資40萬開新店，賣起老麵小籠包、饅頭，而他這兩年期間，打工學藝、靠送外賣攢錢，並稱自己始終記得「寧可睡地板，也要當老闆」這句話。

九派新聞報導，2024年底，安徽小伙朱俊鋒、表哥以及另一位朋友湊了80萬，在上海楊浦區政民路開了一家羊肉麵館。店面緊鄰上海財經大學和復旦大學，人流密集，看中這一點，他接受了9.5萬的月租，付三押二，45萬的房租就這麼花了出去。

但正式開業後，慘澹的營業額給了他當頭一棒。他當時疑惑不解，客流始終上不去，好的時候日營業額能過萬，差的時候只有6000元左右，「一天要賠好幾千塊」。

開業十幾天後，朱俊鋒決定關門止損，「當時是冬天，吃羊肉麵的季節，生意都一般，到了春天夏天就更不行了，還堅持幹啥呢？」關門後他算了下帳，實際虧損約60萬。

朱俊鋒出生於被稱為中國面點師之鄉的安徽懷寧江鎮鎮，父母在上海開早點鋪多年，受父母感染，從小他就想當老闆，擁有自己的店，「上學時我的外號就叫朱總，我一直記著一句話『寧可睡地板，也要當老闆』」。

麵館關門後，朱俊鋒回到父母店裡幫忙，後來又去送外賣。他還自費去四川、蘇州、山東，花錢找老鄉學技術，去別人店裡觀摩。他說，這次開包子店之前，自己已經把傳統面點技術深化學習了一遍。

麵館倒閉後不久，朱俊鋒和結婚五年的妻子離了婚。

這回開新店，和上海羊肉麵店開在大學旁、月租9.5萬的選址策略截然不同，這一次朱俊鋒把月租金控制在了8000元，「人流量不等於客流量。」

新店總投入約40萬，朱俊鋒自己出資15萬，另一位朋友投了25萬。他坦言，「十分只有一分是恐懼，剩下九分裡，五分是自信，四分是努力。這次機會可能讓我翻身，也可能失敗，失敗了也無所謂，只是又彷徨迷茫個兩、三年罷了。」