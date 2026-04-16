我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本京都男童命案 繼父承認殺害男童 稱獨自棄屍

白宮高層放話：美國可無限期持續封鎖伊朗港口

「就是要當老闆」安徽小伙80萬開麵館10天倒 2年後又開

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
26歲安徽小伙朱俊鋒因為一次創業失敗意外登上熱搜。（取材自九派新聞）
26歲安徽小伙朱俊鋒因為一次創業失敗意外登上熱搜。（取材自九派新聞）

2023年底，一名26歲的安徽小伙砸下80萬（人民幣，下同）在上海開了一家羊肉麵館，僅僅營業十幾天就關門，當時被不少網友批評「太衝動」、「堅持時間太短」，創業失敗的故事也登上熱搜。沒想如今他又投資40萬開新店，賣起老麵小籠包、饅頭，而他這兩年期間，打工學藝、靠送外賣攢錢，並稱自己始終記得「寧可睡地板，也要當老闆」這句話。

九派新聞報導，2024年底，安徽小伙朱俊鋒、表哥以及另一位朋友湊了80萬，在上海楊浦區政民路開了一家羊肉麵館。店面緊鄰上海財經大學和復旦大學，人流密集，看中這一點，他接受了9.5萬的月租，付三押二，45萬的房租就這麼花了出去。

但正式開業後，慘澹的營業額給了他當頭一棒。他當時疑惑不解，客流始終上不去，好的時候日營業額能過萬，差的時候只有6000元左右，「一天要賠好幾千塊」。

開業十幾天後，朱俊鋒決定關門止損，「當時是冬天，吃羊肉麵的季節，生意都一般，到了春天夏天就更不行了，還堅持幹啥呢？」關門後他算了下帳，實際虧損約60萬。

朱俊鋒出生於被稱為中國面點師之鄉的安徽懷寧江鎮鎮，父母在上海開早點鋪多年，受父母感染，從小他就想當老闆，擁有自己的店，「上學時我的外號就叫朱總，我一直記著一句話『寧可睡地板，也要當老闆』」。

麵館關門後，朱俊鋒回到父母店裡幫忙，後來又去送外賣。他還自費去四川、蘇州、山東，花錢找老鄉學技術，去別人店裡觀摩。他說，這次開包子店之前，自己已經把傳統面點技術深化學習了一遍。

麵館倒閉後不久，朱俊鋒和結婚五年的妻子離了婚。

這回開新店，和上海羊肉麵店開在大學旁、月租9.5萬的選址策略截然不同，這一次朱俊鋒把月租金控制在了8000元，「人流量不等於客流量。」

新店總投入約40萬，朱俊鋒自己出資15萬，另一位朋友投了25萬。他坦言，「十分只有一分是恐懼，剩下九分裡，五分是自信，四分是努力。這次機會可能讓我翻身，也可能失敗，失敗了也無所謂，只是又彷徨迷茫個兩、三年罷了。」

上一則

挖到寶…湖南工地發現3噸古錢幣 一次涵蓋唐宋金時期

下一則

躺在床上看老虎 河南動物園推「虎景房」一晚168元

延伸閱讀

28歲小伙守護「小時候的味道」 深圳開糖水鋪月入60萬

28歲小伙守護「小時候的味道」 深圳開糖水鋪月入60萬
42歲文章開麵館 躬身端盤子笑容滿面 網：褪去年少輕狂

42歲文章開麵館 躬身端盤子笑容滿面 網：褪去年少輕狂
雞煲小店日賺200單 老闆不開心：全家累到生病、客人別來了

雞煲小店日賺200單 老闆不開心：全家累到生病、客人別來了
滬女雇演員扮爸媽 2個月結2次婚 生娃卻是第三個男人的

滬女雇演員扮爸媽 2個月結2次婚 生娃卻是第三個男人的

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
中國下月起，將給予除我邦交國史瓦帝尼之外的53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

2026-04-13 09:48
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
「獨竹漂」表演吸引遊客駐足觀看。（取材自極目新聞）

一葦渡江…苦練15年 貴州00後女展現「獨竹漂」絕技

2026-04-09 02:20

超人氣

更多 >
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消

市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消
獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁
才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯
習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰

習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰