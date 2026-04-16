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「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

中國新聞組／北京16日電
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網上有一篇帖子引起了父母圈特別多的討論。（取材自微信）
網上有一篇帖子引起了父母圈特別多的討論。（取材自微信）

近日，一篇題為「藤校學霸花光父母300萬，如今30歲一事無成」的網帖在網路引發廣泛關注。博主「小琛日記」自述其從美國名校留學到職場受挫的經歷，折射出當前部分高學歷群體面臨的發展困境。

據介紹，小琛16歲來美就讀高中，後考入全美排名前30的大學，並提前一年完成學業，隨後攻讀建築學研究所。8年海外求學期間，即使節儉並獲得獎學金，總花費仍高達約268萬元(人民幣，下同)。

然而，學成歸國後的小琛求職並不順利。25歲進入職場的她，首份工作月薪僅約1.2萬元。可是工作一年後，小琛懷孕了，帶娃一年後重返職場，正趕上疫情爆發，她的薪資停留在了1萬2，並且至今未變。海外求學花了將近270萬，可是如今年薪卻只有15萬左右，即使不考慮通脹，也很難填平教育成本。

相關經歷引發不少留學生共鳴。評論區中，很多網友都把小琛的幾年沒有漲薪歸因於疫情、行業下行、過早的結婚生子等等。以建築行業為例，曾在十多年前屬於熱門高薪領域，但隨著房地產市場變化及經濟環境影響，整體收入水準明顯下滑。

分析指出，個人發展除努力與學歷外，也深受時代背景與產業趨勢影響。在經濟波動與產業轉型下，不少原本被看好的職業路徑面臨不確定性，「高開低走」現象逐漸增多。

此外，個人規畫與資源差異亦被視為關鍵因素。有案例顯示，清華畢業生「小崔」出身普通家庭，憑努力考入清華，他在清華交的好朋友父母是一個大學的院長，在他眼裡朋友是「官二代」。

起初兩人一起玩，但是後來差距就體現了。其友人目標明確，早早規畫學術路徑，大學期間積極參與交換、科研並發表論文，最終赴頂尖高校讀博；反觀小崔，雖努力參與各類活動，卻缺乏清晰方向，投入大量與目標無關的「無效努力」，甚至錯誤準備考研，浪費時間成本。

小崔認為，差距並非能力，而在於規畫能力、資訊獲取與試錯成本，交換生的信息、報名資格，這些資源是公開的，但知道這回事、並提前為它做準備的，一定是少數人，這本質上是家庭長期積累帶來的視野與資源差異。這就需要孩子們放平心態，面對巨大的鴻溝，先要認清現實。

目前，網路上亦出現如「985廢物引進計畫」、「海歸失業群體」等社群，聚集大量高學歷但發展受阻的年輕人，反映出部分群體在就業與心理層面的雙重壓力。

專家觀點指出，在快速變動的社會環境中，持續調整方向、提升適應能力及理性規畫，比單一學歷優勢更為重要。面對不確定性，建立長期視角與風險意識，已成為影響個人發展的重要因素。

網上有一篇帖子引起了父母圈特別多的討論。（取材自微信）
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