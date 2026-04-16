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40歲湖南單親媽「扛樓」養家 月入過萬 能背150斤水泥

中國新聞組／北京16日電
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魏雲桂扛起一百多斤重的白磚，她說，如果工期急，這種磚她一次最多可以扛三百斤。(取...
魏雲桂扛起一百多斤重的白磚，她說，如果工期急，這種磚她一次最多可以扛三百斤。(取材自南方+)

今年40歲的單親媽媽魏雲桂是湖南祁東人，近日她因為背150斤水泥「扛樓」的視頻引發網友關注，有的網友驚嘆她能背負如此的重量上下樓，也有網友質疑她擺拍賣慘，還有網友對於她月入過萬的收入感興趣。但對她來說，「扛樓」能扛起一對兒女們的幸福生活，才是她最在意的事。

魏雲桂在搬著建築垃圾下樓。(取材自廣州日報)
魏雲桂在搬著建築垃圾下樓。(取材自廣州日報)

魏雲桂扛建築廢料下樓，一趟可以多賺8塊錢。(取材自南方+)
魏雲桂扛建築廢料下樓，一趟可以多賺8塊錢。(取材自南方+)

南方+報導，早年在工廠流水線上，魏雲桂也是身形纖細的姑娘。2010年，24歲的她帶著2歲女兒與襁褓中的兒子，兒子一次生病醫療費就花了1萬多元，奶粉錢、藥費、生活費……生活的壓力像一袋袋水泥，壓在她肩上。

一次偶然中，她認識了「扛樓」零工，現結能工錢，收入也超過她所知的其他工作。第一次嘗試「扛樓」，她一包水泥都扛不動，只能扛瓷磚上樓。一個多小時賺到70塊錢，她馬上幫孩子買了罐奶粉。

「第一天扛完，第二天差點起不來床。下樓梯時腿在打顫，感覺不是自己的。」但她還是去了，那天掙了幾百塊錢，「幾天的生活費都有了」。

在這個男性專屬的行業裡，她從120斤的體重，練出一身緊實肌肉，體重也增加到150斤，魏雲桂在老家湖南衡陽幹了16年，讓起初對她的質疑變成服氣。

報導指出，對魏雲桂來說，孩子是所有故事的圓心，也是她力量的絕對源泉。

魏雲桂算過一筆帳：兩個孩子一年學習生活要4萬元。18歲女兒即將高考；14歲兒子也上初中。這筆錢，必須一肩一肩扛出來。她從不避諱自己單親媽媽的身份，但她說，自己的原生家庭充滿愛，父母是她的鏡子，而她，也想成為孩子們眼裡積極樂觀、不被打倒的鏡子。

魏雲桂的手機屏保是母子三人的燦爛笑臉。而手機裡還有女兒寫給她的一封信，說她是無所不能的超人媽媽，用肩膀扛起了這個家。

廣州日報報導，魏雲桂說，由於長年幹體力活，自己的身體也有了勞損，特別是到了陰雨天或是生理期時，後背和腰的位置就會有些酸痛。魏雲桂的左邊肩膀高於右肩，由於她只會用左肩發力，每次搬運貨物都是將貨物托在左肩，久而久之，左肩就比右肩高。

「如果有活幹，收入一年十多萬元是沒問題的。」視頻火了之後，過完年到現在已經來了40多個人試工，但因為扛樓搬運的辛苦，「沒有一個人留下來」。

▲ 影片來源：youtube平台@javiercarrasco-p8f

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