躺在床上看老虎 河南動物園推「虎景房」一晚168元

河南沁陽和生森林動物園的虎景房。(取材自新京報）

河南 焦作沁陽一動物園近日推出可近距離觀賞老虎的落地窗式「虎景房」，一晚168元(約24美元)，每個房間都可以看到兩至三隻老虎。房間玻璃為特殊材料製作，可以保障遊客安全，預計五一期間景區虎景房會漲至200餘元。

新京報報導，河南沁陽和生森林動物園關工作人員指出，虎景房共有30間，老虎生活區內有東北虎、孟加拉金虎和白虎。園區內還設有獅景房，但數量少於虎景房。

沁陽市文旅局表示，據動物園屬地興萬鎮人民政府提供的信息，虎景房符合安全標準，也驗收合格。

許多網友擔心，虎景房的運營是否會對老虎的生活產生影響？

國家林草局貓科動物研究中心主任、東北林業大學野生動物與自然保護地學院教授張明海15日表示，老虎的日常生活是否受到影響主要參考活動面積是否受到壓縮，間隔設施的材質是否會對老虎產生傷害，他認為虎景房通常不會對老虎產生額外的負面影響。

不過，縱覽新聞評論指出，老虎在休憩或活動時，時刻感受到玻璃另一側人的注視、拍照甚至喧嘩，這種持續的外界壓力極易導致其出現應激反應，如焦躁不安、食欲下降、刻板行為等。更不用說玻璃外側設置的電擊裝置，電擊刺激對老虎是一種持續性的傷害和恐懼源。

評論說，動物園的核心功能是保護、教育和科研，而非單純追求商業利益的娛樂場所。若為迎合遊客的獵奇心理而犧牲動物的安全，這樣的創新即偏離了動物園的公益屬性，也與當前尊重自然、保護野生動物的理念相左。

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