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爺姥半年內都走了…貴州小女孩睡墓碑前一幕 看哭網友

中國新聞組／北京16日電
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女孩靠在外公外婆的墓前。（視頻截圖）
女孩靠在外公外婆的墓前。（視頻截圖）

一名孩子躺在巨大墓碑前，狀態放鬆，如同撒嬌一般蹭著墓碑。一段短暫的影片，卻讓多少大人紅了眼眶。貴州一女孩因過於思念逝去的外公外婆，掃墓時睡在墓碑旁不願走。中國是隔代撫養比例高的國家，女孩親暱的表現，讓許多網友感受身受的說：「爺爺、姥姥我也好想你」。

▲ 影片來源：youtube平台@东莞映像（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

溫州都市報報導，孩子父親表示，因為自己工作忙，妻子身體又不太好，女兒從小是由外公外婆帶大的，跟老人感情非常深。

5個月前，孩子外婆突發疾病離世；20天前，孩子外公也因心梗匆匆走了。她吵著要父親帶她來看外公外婆，到了墓園之後卻不願走了，連睡覺都要在墓碑旁睡，

女孩因太想念外公外婆，要父親帶她到墳前探望二人。（視頻截圖）
女孩因太想念外公外婆，要父親帶她到墳前探望二人。（視頻截圖）

女孩靠在外公外婆的墓前。（視頻截圖）
女孩靠在外公外婆的墓前。（視頻截圖）

這感人的一幕在網上引發關注，不少網友都很想抱抱小女孩，「她的外公外婆一定對她很好」、也有人教她「燒東西能收到，我信」。更多人引發了對祖輩的懷念感，「我也是留守兒童，奶奶帶大的，她去世的時候我也這樣」、「我每年給外公外婆掃完墓也都不想走」、「我小時候跟爺爺長大的，後來接走跟父母一起，她們整天吵架，我一遇到心理壓力大的時候就想去爺爺墳上」。

討論區裡一片懷念爺姥的留言，有網友感性的說：「只要我們記得，她們就不會離開」。

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