網遊解說穿太露？ 女「黑化」反擊 只露出一排白皙牙齒

女解說喳喳在職播中穿短裙，並保持雙腿交疊，卻引來批評。（視頻截圖）

近日，中國國產競技遊戲「永劫無間」的一位女解說「鐵頭娃小喳喳030」成為了國內外社交媒體的焦點。起因是她在直播中以短裙造型上陣，遭部分網友炮轟她穿著暴露，質疑她的穿著是在「迎合男性凝視」，於是她竟想出奇招，乾脆將「全身塗黑」只露出一排白皙牙齒，畫面一出引發熱烈討論，有網友笑稱是「黑化」了。

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綜合媒體報導，這名女解說「喳喳」在直播解說時身著短裙，並保持雙腿交疊的坐姿，被部分網友截屏指責其「被迫賣肉」，甚至有傳聞稱其腿上的瘀青是因為長時間防走光導致的。

女解說喳喳在職播中穿短裙，並保持雙腿交疊，卻引來批評。（取材自微博）

針對這些猜測，喳喳迅速發文澄清：所謂的「腿部發青」只是因為解說席新搭好，兩台空調對著吹，腿被凍紫了而已；而交疊雙腿的坐姿純粹是為了上鏡效果，鏡頭一轉她就會換回放鬆姿勢。強調官方並未干涉她的造型，「暴露或保守皆是個人選擇」。

然而闢謠並未止血，反倒出現另一波反彈：部分原本打著「聲援」旗號的網友，因不滿她澄清而轉向嘲諷與攻擊，讓她陷入無論怎麼做都被罵的窘境。

面對持續發酵的輿論，喳喳更是祭出「大招」——在隨後的賽事中，她竟然塗黑全臉、身穿全黑緊身衣、腳穿黑色絲襪與黑手套，配黑色長髮登場，造型神似「名偵探柯南」裡常見的「嫌犯黑影人」，以極具視覺衝擊力的誇張造型，對所謂的「著裝規範」和輿論爭議進行了極具諷刺意味的回應。

據報導，這種「發瘋式」的反擊不僅在中國出圈，更是火到了國外，尤其在日本 社交媒體上引發了大量老外熱議，紛紛大讚「高招」：「長得美還這麼有趣，甚至正面迎擊政治正確，簡直無敵了。好樣的！再多幹點！把政治正確什麼的都踢飛吧」、「我很喜歡有骨氣的人。做自己想做的事，穿自己想穿的衣服，也沒給相關人員添麻煩，不是個很有趣的人嗎。簡直太棒了。」但也有人笑說：「這下子黑人們又要在那兒吵吵鬧鬧了吧。」

為反擊攻擊她的網友，喳喳在後續直播中竟全身塗黑，讓她紅到國外。（視頻截圖）