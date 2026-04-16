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嬰兒哭鬧20分鐘 甘肅男乘客30秒哄好…職業曝光掀熱議

中國新聞組／北京16日電
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一名嬰兒在列車上哭鬧20分鐘，男子卻只花30秒就把他哄好，引發熱議。(視頻截圖)
一名嬰兒在列車上哭鬧20分鐘，男子卻只花30秒就把他哄好，引發熱議。(視頻截圖)

近日，一段列車上的溫馨視頻走紅網路。據媒體報導，一名嬰兒在甘肅開往四川的列車上，撕心裂肺地哭鬧了整整20分鐘，正當全車廂乘客感到焦慮無奈時，一名男子挺身而出，僅用30秒就神奇地哄好了娃，瞬間化解了全車的尷尬局面。

▲ 影片來源：YouTube＠ChinaCoverNews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

原來，這名男子是蘭州一名專業的兒童攝影師，平日裡經常與小寶寶打交道，哄娃技術早已爐火純青。他事後淡然表示，本事不在於大小，只要能用在對的地方，就是最有意義的事情。

這段視頻在社交平台引發熱議，評論區網友紛紛點讚，直呼這一刻他就是全車廂的神。這種用專業技能解決公共場所困擾的行為，不僅溫暖了焦慮的家長，也為其他旅客換來了寧靜。

針對小孩在公共場合哭鬧的問題，不少網友認為這需要多方的共同努力。家長應盡到安撫和教育的責任，學會有效溝通並嘗試了解孩子的訴求，而不是在旁手足無措或放任不管。

與此同時，公眾對於正處於特殊成長階段的孩子及其家長，也應盡量保持一份寬容與接納。只有通過這種相互的理解與配合，才能在密閉的公共空間內營造出更加和諧的出行氛圍。

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