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按量付費…中國推「算力銀行」 降低中小企業AI門檻

記者黃雅慧／即時報導
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中國工信部近日正式啓動普惠算力賦能中小企業發展專項行動，首次提出探索「算力銀行」...
中國工信部近日正式啓動普惠算力賦能中小企業發展專項行動，首次提出探索「算力銀行」、「算力超市」等創新業務模式。（路透）

中國工信部近日正式啟動普惠算力賦能中小企業發展專項行動，首次提出探索「算力銀行」、「算力超市」等創新業務模式。對中小企業而言，自建算力不僅前期投入成本高，後續的運維十分繁瑣，「算力超市」的出現改變這種模式，它讓算力變成了隨開隨用的「自來水」，企業只需按需使用、按用量付費。

據悉，專項行動明確到2028年底將基本建成覆蓋廣、成本低、服務優、生態活、人才強的普惠算力服務體系，為中小企業專精特新發展築牢堅實算力支撐。普惠算力服務體系將在中小企業畫分標準適用的15類行業中覆蓋門類不少於10類。重點行業企業賦能行動是此次專項行動的五大重點任務之一，錨定製造業、教育、農業、金融四大重點領域，給出清晰的場景化落地路徑。

值得注意的是，專項行動中，既破解「算力買不起、用不起」的成本難題，也打通「算力不會用、用不好」的轉化堵點。

綜合中媒報導，專家分析，「算力銀行」可以理解成算力的存錢罐，把一些閒置算力資源存進去，平台會智慧調度、錯峰調配，讓算力能存儲、能交易；「算力超市」則是類似電商平台的算力交易市場，匯聚各類算力產品、支持算力在線交易。用戶可直接登錄平台，選擇不同的算力產品，像購買日用品一樣完成支付並使用算力產品。

券商中國報導，北京社科院副研究員王鵬指出，「算力超市」類似網購線上公共算力交易平台，匯聚多家供應商的算力產品，統一標準、明碼標價，靈活計費，中小企業可按需選購、即時調用算力，輕量化運營無額外成本；而「算力銀行」借鑒金融存貸邏輯，企業可存入閒置算力變現獲益，也能跨區域錯峰調取算力，還可申請透支額度、先用後付，既盤活閒置資源，也降低企業採購運維成本、緩解資金壓力。

不過，就實務層面，海光信息副總裁應志偉指出，將閒置算力存到「算力銀行」，需要統一算力的「度量衡」，如果各家硬體像不同幣種一樣沒法互通，算力銀行也很難讓閒置算力流轉起來。

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