張雪喊夏天騎摩托飛躍長江 網友：好好造車別冒險

張雪機車創始人張雪15日宣布，計畫於6、7月在重慶駕駛摩托車飛躍長江，並稱此次挑戰一定能夠成功。（取自華西都市報）

張雪機車創始人張雪15日宣布，計畫於6、7月在重慶駕駛摩托車飛躍長江，並稱此次挑戰一定能夠成功；然而這個決定公布後，廣大網友幾乎一邊倒表示反對，並希望張雪能夠好好造車，別去冒險。

張雪曾於2009年嘗試摩托車挑戰未果，此次飛躍，將面臨夏季強風及落地區域泥土鬆軟等風險。

快科技報導，張雪機車在2026年世界超級摩托車錦標賽葡萄牙站中量級組別斬獲雙回合冠軍，該參賽車輛國產化率超過90%，發動機、電控、車架三大核心部件實現100%自主化，約五成零部件來自重慶本地配套體系。受益於賽事表現，該品牌近期訂單量明顯上漲，日均訂單量已達到此前日產300台規模的三倍左右。

如今他作為張雪機車創始人，在拿下世界超級摩托車錦標賽葡萄牙站兩連冠後，仍計畫完成此次飛躍挑戰。

此次挑戰存在一定風險，長江夏季風力較大、天氣多變，且計畫落地區域為鬆軟泥土，高速衝擊下車輛與人員承受壓力較大。

有網友認為，認為張雪現在肩上是整個中國國產摩托工業的期待，不光是代表自己了，再參與高風險的挑戰，確實不太合適；還有網友建議得更實在：張雪機車真要想飛，交給專業車手去完成就行，哪有大統帥親自上前線衝鋒的道理。

重慶當地擁有規模以上摩托車整車企業51家、零部件企業410餘家，具備較強產業配套能力。