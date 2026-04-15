「120W閃充」變22.5W 羅永浩吐槽「太流氓」

120w的超級閃充，只是表面？(取材自極目新聞)

‌多款標榜「120W超級閃充」的充電器被發現實際功率僅22.5W，引發質疑。盡管在商品標題、宣傳圖和外殼上醒目標注「120W超級閃充」、「30分鐘充滿95%」等字樣，但實際輸出功率僅為‌22.5W‌，「120W」只是一個商標，與宣傳嚴重不符。網紅企業家羅永浩在微博 吐槽「這麼流氓的是怎麼註冊成功的？」

極目新聞報導，近期，有網友發視頻稱，他購買的「120W」充電器充電慢，懷疑功率虛標。上網查詢後他發現，「120W」可能只是一個商標，並非實際功率。

檢索購物平台發現，多款熱銷的120W手機充電器，商品名和宣傳圖顯示「120W超級閃充」、「充電功率能達到120W Max金標閃充，30分鐘99%」、「官方正品120快充電器適用某手機」等字樣，甚至充電器上也印著120W，普遍售價不超過50元(約7.3美元)。

向商家詢問真實功率時，對方承認實際輸出功率只有22.5瓦、30瓦，還解釋說120W為輸入功率、產品型號，只是「一個名稱」。

還有店鋪銷售的120W、100W、67W三款充電器，內部結構完全相同，實際功率均為22.5W，僅靠貼紙數字區分，卻以不同價格銷售，涉嫌宣傳不實。

對此，涉事電商 平台客服回應稱，消費者可以在線舉報，會有專人進行核實。

羅永浩12日在微博公開吐槽，直指部分商家將「120W」註冊為充電器商標，誤導消費者以為是充電功率，引發全網熱議。他寫道：「我們註冊商標的時候，一些看起來很合理的，都因為一些微不足道的原因不給註冊，這麼流氓的是怎麼注冊成功的？」

封面新聞報導，業內人士指出，這類虛標充電器普遍存在安全隱患：‌缺乏過載保護、紋波過高、外殼非防火材質‌，長期使用會嚴重損耗手機電池健康度，甚至可能因短路引發起火。數碼博主實測顯示，使用此類充電器後，手機電池健康度在短時間內從92%驟降至79%。