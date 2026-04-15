貧窮版Land Rover超受歡迎 奇瑞Jaecoo 7橫掃英國車市

在英國溫莎附近，一輛奇瑞汽車公司生產的Jaecoo 7運動型多用途車在英國發表會上亮相。(路透)

英國3月新車銷售數據顯示，中國品牌傑酷7(Jaecoo 7)躍居銷量榜首，超越了福特Ford和福斯Volkswagen等傳統品牌。Jaecoo 7的外型與Land Rover Velar相似，價格只有路虎的一半，入門款約3萬英鎊起（約4萬美元）。不少英國網民將傑酷7形容為「Temu版的Land Rover」。

香港 01引述每日電訊報報導，英國3月公布的新車銷售數據顯示，一個外界較為陌生的中國品牌躍登銷量榜冠軍，超越了Ford和Volkswagen等知名品牌。這款車就是傑酷7(Jaecoo 7)，隸屬於中國車企奇瑞集團。一款混能SUV，外型與Land Rover Velar相當相似，但價格卻幾乎只有後者的一半，起步價僅略高於3萬英鎊。

自2025年2月上市以來，Jaecoo 7在英國的銷量已高達41952輛。雖然福特Puma仍是今年迄今的銷售冠軍，但Jaecoo 7正緊隨其後。排名第二的歐洲產車是日產逍客(Nissan Qashqai)，排名第四。

有駕車評網專欄「糖炒集愛汽車」指出，JAECOO J7其在中國市場對應的車型為奇瑞「探索06」，月銷量表現不溫不火。‌然而，當它以全新的品牌和車型名稱JAECOO J7進入英國市場後，市場反響卻截然不同。

該專欄分析奇瑞四項戰術，第一，品牌矩陣策略。非單推CHERY主品牌，而是推出JAECOO(城市越野)、OMODA(時尚科技)、Lepas(新能源)等多子品牌，集團軍作戰讓品牌9個月內英國市占率達2%。

第二，設計精準迎合。針對歐洲偏好硬朗方正風格(如路虎)，經「四個開發」(法規、適應性、差異化、競爭力)優化車型外觀與適配性。一位英國車主表示：「我要的不是精工，我要的是鄰居以為我開路虎」。

第三，超長質保破信任：英國提供7年/10萬英里質保+RAC救援，遠超本土品牌。第四，價值組合拳。不是用低價去衝擊市場，而是通過構建一個超越價格本身的價值體系，讓消費者感受到「花更少的錢，得到更多」。