我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

靠「老鼠愛大米」海撈1.7億人民幣 男星爆躺著過一輩子

貧窮版Land Rover超受歡迎 奇瑞Jaecoo 7橫掃英國車市

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在英國溫莎附近，一輛奇瑞汽車公司生產的Jaecoo 7運動型多用途車在英國發表會...
在英國溫莎附近，一輛奇瑞汽車公司生產的Jaecoo 7運動型多用途車在英國發表會上亮相。(路透)

英國3月新車銷售數據顯示，中國品牌傑酷7(Jaecoo 7)躍居銷量榜首，超越了福特Ford和福斯Volkswagen等傳統品牌。Jaecoo 7的外型與Land Rover Velar相似，價格只有路虎的一半，入門款約3萬英鎊起（約4萬美元）。不少英國網民將傑酷7形容為「Temu版的Land Rover」。

香港01引述每日電訊報報導，英國3月公布的新車銷售數據顯示，一個外界較為陌生的中國品牌躍登銷量榜冠軍，超越了Ford和Volkswagen等知名品牌。這款車就是傑酷7(Jaecoo 7)，隸屬於中國車企奇瑞集團。一款混能SUV，外型與Land Rover Velar相當相似，但價格卻幾乎只有後者的一半，起步價僅略高於3萬英鎊。

自2025年2月上市以來，Jaecoo 7在英國的銷量已高達41952輛。雖然福特Puma仍是今年迄今的銷售冠軍，但Jaecoo 7正緊隨其後。排名第二的歐洲產車是日產逍客(Nissan Qashqai)，排名第四。

有駕車評網專欄「糖炒集愛汽車」指出，JAECOO J7其在中國市場對應的車型為奇瑞「探索06」，月銷量表現不溫不火。‌然而，當它以全新的品牌和車型名稱JAECOO J7進入英國市場後，市場反響卻截然不同。

該專欄分析奇瑞四項戰術，第一，品牌矩陣策略。非單推CHERY主品牌，而是推出JAECOO(城市越野)、OMODA(時尚科技)、Lepas(新能源)等多子品牌，集團軍作戰讓品牌9個月內英國市占率達2%。

第二，設計精準迎合。針對歐洲偏好硬朗方正風格(如路虎)，經「四個開發」(法規、適應性、差異化、競爭力)優化車型外觀與適配性。一位英國車主表示：「我要的不是精工，我要的是鄰居以為我開路虎」。

第三，超長質保破信任：英國提供7年/10萬英里質保+RAC救援，遠超本土品牌。第四，價值組合拳。不是用低價去衝擊市場，而是通過構建一個超越價格本身的價值體系，讓消費者感受到「花更少的錢，得到更多」。

香港

上一則

「120W閃充」變22.5W 羅永浩吐槽「太流氓」

下一則

單月花40萬玩劇本殺？RPG「幽州」沉浸式貼貼比追星更狂熱

延伸閱讀

10款電動車買氣暴增 這品牌二手車銷售增幅超過1000%

10款電動車買氣暴增 這品牌二手車銷售增幅超過1000%
英國政府否決中國風機投資計畫 中商務部表達堅決反對

英國政府否決中國風機投資計畫 中商務部表達堅決反對
權威購車指南：這些二手休旅車保值率最高

權威購車指南：這些二手休旅車保值率最高
「張雪機車」爆紅 輪胎為台灣品牌

「張雪機車」爆紅 輪胎為台灣品牌

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
中國下月起，將給予除我邦交國史瓦帝尼之外的53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

2026-04-13 09:48
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

2026-04-07 20:58
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30

超人氣

更多 >
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我