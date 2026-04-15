蘿蔔崗？雲南銀行徵才限「國家2級運動員」男185、女175公分

雲南金融單位的招聘公告限制運動專長引起爭議。圖為廣東東陽光隊球員王少傑（中）4月4日在CBA比賽中搶球，示意圖，非新聞當事人。（新華社）

雲南省農村信用社2026年校園招聘公告近日引起設置「蘿蔔崗」質疑，因為其某一崗位的要求不但要應聘者有碩士以上的學歷，還須有國家二級以上運動員證、通過體能測試，並且要具備籃球、排球或足球其中一項專長，而擅長籃球或排球者，男性須身高185公分以上、女性要175公分以上。對此，涉事單位表示已經刪除與運動相關的條件。

錢江晚報報導，雲南省農村信用社2026年校園招聘崗位表顯示，昆明官渡農村合作銀行此次招聘22名營業網點員工，分為三個崗位類別，「營業網點員工01」和「營業網點員工02」的招聘人數都是9人，招聘條件也都一樣是「全日制碩士研究生以上學歷、28周歲以下等」，只差在一個招男，一個招女。

而引起爭議的就是第三類別「營業網點員工03」，此崗位的條件除了也要有全日制碩士研究生以上學歷、28周歲以下等條件，還須「持有國家二級及以上運動員證，須通過體能測試；在籃球或排球或足球項目上具備較強的專業能力與競技水平，擅長籃球或排球運動，男性身高185公分及以上，女性身高175公分及以上」。此崗位招聘4人。

報導指，同樣的招聘條件不僅昆明官渡農村合作銀行一家，雲林其他多個農村信用合作聯社也都有一樣的崗位招聘公告。

如此奇特的規定引發熱議，有人認為要求過於苛刻，而且這些條件與金融崗位毫無關聯，疑似 「蘿蔔崗」；也有人認為招體育特長生進來，可以幫助單位在系統內賽事爭光，也可幫助體育特長生就業。

對此，雲南省農村信用社11日發布公告，稱「高度重視」公眾關心的焦點問題，在充分吸納公眾建議後進行調整，爭議崗位的招聘條件刪除「須持有國家二級及以上運動員證，須通過體能測試；在籃球或排球或足球項目上具備較強的專業能力與競技水平，擅長籃球或排球運動的，男性身高185公分及以上，女性身高175公分及以上」，其他事項不變。

雲南省農村信用社表示，「在此真誠感謝社會各界的理解和關心，並就此給公眾造成的不便表示誠摯歉意」。