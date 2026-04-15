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擦邊？冰淇淋廣告「特寫女性雙腳」 夢龍又挨轟

中國新聞組／北京15日電
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夢龍1月為新品撞色冰淇淋推出的宣傳廣告，廣告以「靈感源自芭蕾舞鞋撞色美學」為宣傳...
夢龍1月為新品撞色冰淇淋推出的宣傳廣告，廣告以「靈感源自芭蕾舞鞋撞色美學」為宣傳點，將冰淇淋外觀與芭蕾舞鞋元素綁定。（取材自潮新聞）

冰淇淋品牌夢龍近期又因為廣告爭議登上熱搜。今年1月夢龍為新品「撞色冰淇淋」推出宣傳廣告，以「靈感源自芭蕾舞鞋撞色美學」為宣傳點，將冰淇淋外觀與芭蕾舞鞋元素綁定。此舉引發網民批評，稱該廣告在視覺呈現上刻意聚焦女性腳部特寫，有低俗「擦邊」之嫌。

潮新聞報導，夢龍的撞色冰淇淋廣告中，特寫了看起來像是穿著綠、棕撞色芭蕾舞鞋的女性雙腳，搭配宣傳文案再三提到「歡愉」，引發許多網民質疑帶有情色暗示。也有人說，傳統芭蕾舞鞋並無此類撞色設計，創意與產品關聯非常牽強；或是覺得將食品與足部關聯讓人覺得不衛生。

夢龍去年就發生過類似廣告「擦邊」爭議。去年兒童節前夕，夢龍以「大兒童也要過六一」為主題進行宣傳，廣告圖中女模特身著絲質睡衣出鏡，與另一名男模特坐在床上互餵雪糕，文案也同樣提到「歡愉」字眼。該廣告當時也被批評營造「軟色情」氛圍，令人觀感不適。

夢龍在2025年兒童節前夕發布的廣告營銷，以「大兒童也要過六一」為主題，圖中男女...
夢龍在2025年兒童節前夕發布的廣告營銷，以「大兒童也要過六一」為主題，圖中男女模特坐在床上互餵雪糕。（取材自潮新聞）

對於今年撞色冰淇淋廣告再掀風波，夢龍所屬的聯合利華集團方尚未發表回應，接線客服只表示有收到相關意見。不過，夢龍在多個社交平台官方帳號發布的爭議廣告已被刪除。

報導指出，夢龍是聯合利華旗下和路雪（Wall's）的高端冰淇淋品牌，產品以「100%進口比利時巧克力」為核心賣點，定位中高端消費群體。

除了廣告擦邊爭議，夢龍2021年還發生過產品配方有國內外差異的「雙標」爭議。當時有消費者發現夢龍在中國販售的冰淇淋大比例使用植物油，僅含有3.7%的乳粉，配料表中甚至未出現牛奶成分；但在歐美地區販售的成分則是以生牛乳為主。網友指責其「高端定價、低端用料」，涉嫌區別對待消費者。對此，聯合利華當時回應稱，配方差異源於各國食品安全標準不同，不存在偷工減料情況。

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