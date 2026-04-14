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上海女名下多出1套房害她被限購 真相讓人哭笑不得

中國新聞組／上海14日電
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張女士因名下多了一套不存在的房子而困擾。（視頻截圖）
張女士因名下多了一套不存在的房子而困擾。（視頻截圖）

擁有一套房產是很多人的目標，上海的張女士近日卻因為名下多了一套房產而煩惱。原來，張女士看中了一套房產打算購買，在確認資料的過程中發現20年前已拆遷的房子竟然還登記在自己名下，導致她被限購了。

新聞晨報報導，張女士稱，這套位於上海東安路的房子早在20年前就已拆遷，不知為何還登記在自己名下。她到徐匯區不動產登記中心諮詢後得知，有可能是當時負責拆遷的公司沒有辦理房屋註銷手續，若張女士想辦理房屋的註銷手續，需要提供動遷協議，並且由房屋的共有人到場辦理。問題是，20年前的動遷協議現在已經找不到了。

據了解，原本負責房產動遷的公司已經註銷，張女士透過12345熱線，好不容易找到了接手動遷合同的公司，拿到了動遷合同的影本，卻還有其他難題待解。

辦理註銷需要房屋所有人一起到場，這套房屋一共登記了張女士夫婦和張女士父母四個人，而張女士丈夫已經過世，需要提供遺產繼承公證。張女士哭笑不得：「我覺得很可笑，這套房子已經沒有了，還要做遺產繼承公證，給我帶來很大的困擾。」

為了不存在的房子奔波，讓張女士相當無奈。她無法理解：明明是動遷公司出的錯，為什麼最後是她在處理？

張女士名下多了一筆早已被拆遷的房屋。（視頻截圖）
張女士名下多了一筆早已被拆遷的房屋。（視頻截圖）

據了解，和張女士遇到相同問題的人還有很多，當時和張女士同一棟樓的居民也都沒有辦理房屋註銷手續。目前徐匯區不動產登記中心已開通綠色通道，積極協助居民解決問題。

新聞曝光後，有網友直呼「離譜」、「人過世了提供死亡證明就可以了，還要做什麼遺產繼承公證？太不懂得變通了」，還有人稱「嚇得我趕緊查查名下有沒有多一套房」、「既然辦不了，那把房子還我，我掛牌賣掉」。

有網友好奇，張女士這種案例能不能起訴過失方？上海市德尚律師事務所律師常敬泉表示，根據相關規定，房屋雖然登記在張女士名下，實際上她沒有任何權利；不動產登記服務中心建立綠色通道可減輕當事人的負擔，降低維權成本。

上海不動產登記簿查閱申請書。（視頻截圖）
上海不動產登記簿查閱申請書。（視頻截圖）

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