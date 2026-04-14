別迷信名醫…中知名法醫提醒民眾看病「多留個心眼」

法醫劉良建議老百姓看病應多比較不同醫院，以降低誤診或過度醫療風險。(取材自四環青年)

中國知名法醫劉良近日一段談話引發輿論關注，他受訪時直言，「老百姓看病應該多留個心眼」，並建議患者若條件允許，應多比較不同醫院與科室的診療意見，以降低誤診或過度醫療風險。相關言論迅速登上熱搜，也再次將醫療體系中的結構性問題推向檯面。

綜合媒體報導，劉良是華中科技大學同濟醫學院教授，長期從事法醫學與醫療損害鑑定工作，曾參與多起具影響力案件。他指出，即使是被視為「權威」的醫療機構，仍存在一定比例的診療失誤，民眾不宜過度迷信名醫或大型醫院，「多問、多比對」往往能發現潛在問題。

他進一步說，過度醫療的成因不僅來自個別醫師判斷，更與制度設計密切相關。一方面，不同科別存在「本位思維」，例如外科傾向手術、內科偏重藥物治療；另一方面，醫院在績效考核與營運壓力下，部分醫療行為可能偏離最佳解，轉向收益較高的方案。這些因素交織，使患者在資訊不對等的情況下，難以判斷最適合自身的治療方式。

報導指出，當前醫保 制度雖對過度開藥有所約束，但對於不必要的檢查或手術，仍缺乏有效防範機制。此外，部分醫師並非出於惡意，而是在既有訓練與臨床慣性下，傾向提供單一解方，未必主動提出替代方案。此種「工具導向」思維，進一步加劇醫療選擇的偏差。

不過，劉良的建議也引發另一層討論。有觀點認為，要求患者「多看幾家醫院」雖具實務參考價值，但現實中涉及時間、金錢與專業判讀能力，多數人難以負擔。即使取得多份醫療意見，非專業人士亦未必能清楚比較其優劣，反而可能增加焦慮與決策困難。

專家普遍認為，單靠患者自我防範，難以根本解決問題，關鍵仍在制度改革。包括調整醫院KPI考核機制，提高患者安全與診療品質指標權重；推動多學科會診制度，降低單一科別決策風險；以及強化「替代方案告知」，要求醫師在知情同意過程中，完整說明不同治療選項及其利弊，並建立第三方審核機制。

劉良強調，其發言並非否定醫療專業，而是希望在既有體系下，提供民眾基本的自我保護意識。然而，若一個醫療環境需要患者「自學判斷」，才能避免風險，顯示制度本身仍有待完善。