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江門網約車內賣現磨咖啡 滴滴禁推銷：賺的還不夠扣

中國新聞組╱廣州14日電
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廣東一名網約車司機在車上提供現磨咖啡製作。(取材自上游新聞)
廣東一名網約車司機在車上提供現磨咖啡製作。(取材自上游新聞)

廣東江門一名網約車司機在車內設置咖啡設備，明碼標價售賣現磨咖啡，引發外界對合規性、衛生與行車安全的多重討論。平台方「滴滴出行」回應，不建議此類行為，若遭投訴，司機可能面臨扣分與罰款，甚至出現「賺的還不夠扣」情況。

上游新聞報導，搭過的乘客說，該車輛副駕駛座位放置了咖啡機，椅背上貼有「紅燈咖啡」價目表，標示美式與義式咖啡售價22元(台幣，下同)，拿鐵與卡布奇諾29元，另有檸檬汽水與奶茶等飲品。部分乘客表示，司機在行程中主要在介紹咖啡，並未強行推銷，車內則瀰漫咖啡香氣，整體乘坐體驗尚可，但因價格及衛生考量未購買。

有乘客笑稱，司機可能打算在紅燈停車時間操作設備，因此將品牌命名為「紅燈咖啡」。

相關照片在社群平台流傳後，迅速引發討論，有網友認為此舉有創意，將移動場景延伸至「即時現磨咖啡」，屬於共享經濟的新嘗試；但另有不少聲音質疑司機是否具備食品製作與銷售資格，以及在車內操作設備是否影響駕駛安全。

據報導，質疑聲主要集中在三方面，首先是食品衛生與經營許可問題，現製飲品銷售是否符合監管；其次是行車安全風險，司機在駕駛過程中操作咖啡機，可能分散注意力；第三則是收費合理性，部分消費者質疑是否存在額外加價或服務混合計費等情況。

對此，滴滴出行表示，平台明確禁止司機在運輸服務之外進行加價或附加服務推銷，若司機主動推銷商品，將依規處理；若未主動推銷，則視具體情況判定。然而，一旦涉及行程外服務或變相加價，可能被扣服務分，並處以50至200元不等違約金，情節嚴重者甚至可能暫停接單1至30天。

平台指出，目前尚未接獲任何投訴，但不建議司機在車內設置咖啡機來銷售。一旦乘客檢舉，「最終算下來，可能賺的還不夠扣」。

報導指出，江門近年咖啡消費市場快速成長。資料顯示，咖啡相關產業年產值已超過30億元，每萬人咖啡店密度位居中國前列，也使得「移動咖啡」等創新商業模式更容易引發關注與嘗試。

不過，業界人士指出，網約車屬交通運輸服務，任何附加商業行為都必須在監管框架內進行，否則容易引發安全與合規風險。

咖啡機擺在副駕駛座位上。(取材自上游新聞)
咖啡機擺在副駕駛座位上。(取材自上游新聞)

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