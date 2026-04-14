觀察站／中國公布首季GDP數據 經濟運行曝三個動向

中國本周經濟大事，是公布首季GDP數據，看點是經濟運行的「開局」是否穩當；中國經濟的本月大事，則是下旬召開的中共 中央政治局會議，除非緊急事變，這個會議定以「分析研究當前經濟形勢和經濟工作」為題，看點是政策和工作重點的調整。

國際國內都相當關注大陸經濟首季走勢，就中國內部而言，是因今年實施第15個五年規畫，今年算是「開局之年」，首季就是「開局之季」了，這第一腳是否邁得穩，決定其後各季以至未來幾年是否走得遠。而外間還有新關注點，就是過去一個月的美以伊之戰，有全球性的石油危機，中國這個第一石油進口大國，有沒有受到衝擊。

目前各方對首季中國經濟看高一眼，中國國務院 一向在4月政治局會議前先開「專家企業家座談會」，除展現下一步想幹的事，還有個重點就是為首季經濟先行定調，因為這事關國務院的差事是否辦好。今次座談會已提吹風「不少指標好於預期」，李強 更說「各項工作緊抓快幹，經濟運行起步有力」。

與過往「唱衰」不同 ，最近國際媒體和中國經濟界都在「唱好」中國經濟，對首季經濟增長，有預估會達到5.4%，相對於去年尾季的4.5%是大增。而對中國外貿出口，外媒估的是年增8%，中國經濟學家則認定中東危機升溫，並未影響「出口基本面」。

首季經濟數據之熱也就熱數日，更多關注在月底的中共中央政治局會議，要看中共領導層怎樣分析當今國際國內大勢，又怎樣據之作出政策取向和工作重點的調整。中共中央政治局會議預計十來天後召開，但還是能摸索到一些動向，第一個動向就是中共高層將進一步強調安全。

中共20大以來，即將安全與發展提到並重之位，今年有巴拿馬、委內瑞拉、伊朗三大風波，安全已實際排到第一。在經濟層面，3月最後一天，中國國務院發布了「產業鏈供應鏈安全規定」，其後中共中央機關刊《求是》雜誌，更列出中國經濟面臨的四大風險，包括房地產市場風險、地方政府債務風險、重點領域金融風險、能源資源安全保障風險。在地緣政治危機下，相信當局會在安全議題上大做文章。

第二個動向，是在首次召開「全國服務業大會」後，「服務經濟」會大行其道，其間更應受到關注的，當是發展服務貿易。北京頂級智庫的一份進言說，面對深刻覆雜變化的外部環境，要加快推進制度型開放，進一步完善跨境服務貿易負面清單制度，為貿易強國建設注入強大動力。其具體建言，一是主動對接國際高標準經貿規則，合理縮減負面清單條目；二是建立健全促進服務要素跨境流動的配套制度；三是加大自貿試驗區、自由貿易港壓力測試，在重點服務領域開展更大膽的開放試點。

第三個動向，是更強調「逆周期和跨周期調節」。據大陸國家發改委智庫的說法，逆周期和跨周期調節是中國宏觀調控的重要創新實踐，是應對複雜經濟形勢、破解發展難題的重要舉措。逆周期調節通過逆向政策操作熨平周期波動，主要針對影響經濟趨勢的短期負面因素，及時採取逆向舉措進行對沖，進而實現削峰填谷、穩定經濟目標；跨周期調節更注重經濟的中長期發展，圍繞影響經濟增長的長期因素持續發力，從而在守住短期底線的同時，加固長期增長的趨勢線。中共中央政治局會議分析形勢，會「有逆有跨」，提振市場信心、改善社會預期、應對外部衝擊、穩定經濟增長。