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內蒙罕見一幕 懷孕野狼攜家帶眷到保護站「找月嫂」

中國新聞組╱北京13日電
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內蒙一隻懷孕母狼竟主動帶著族群成員下山，到當地野生動物保護站待產，引發關注。(視...
內蒙一隻懷孕母狼竟主動帶著族群成員下山，到當地野生動物保護站待產，引發關注。(視頻截圖)

內蒙古巴彥淖爾近日出現一幕罕見畫面，一隻懷孕中的野生母狼，竟主動帶著族群成員下山，前往當地野生動物保護站尋求協助，準備待產。這起事件不僅展現野生動物在極端情境下的求生本能，也反映人與自然之間逐漸建立的信任關係。

綜合瀟湘晨報、搜狐報導，保護站工作人員表示，當前正值野狼繁殖高峰期，母狼懷孕期間因身體負擔加重，捕獵能力明顯下降，覓食難度大幅提升。在食物來源不穩定的情況下，可能面臨營養不足甚至生存壓力。此次現身保護站的母狼，正是在這樣的背景下，選擇冒險接近人類活動區域。

工作人員回憶，最初發現這群狼時，心中難免緊張，但隨即察覺牠們並無攻擊意圖，反而顯得疲憊且警覺性降低。經觀察確認，該母狼已接近分娩期。保護站隨即啟動應對機制，為其規畫安靜且安全的棲息空間，並提供穩定食物來源，同時安排人員輪班監測其狀況，以降低外界干擾。

一名參與照護的工作人員祝佳琪形容，整個過程猶如照顧產婦，「感覺像在當月嫂」，不僅需要細心觀察母狼狀態，也必須確保環境足以讓其安心生產。這種跨物種的照護經驗，對團隊而言既具挑戰性，也帶來高度成就感。

報導指出，這並非偶發個案，內蒙保護站長期進行野生動物救助與適度投餵，在嚴冬或繁殖季節提供必要補給，逐步降低人獸衝突風險。正是這種持續且穩定的善意互動，使部分野生動物對人類產生有限度的信任，進而在生存壓力升高時，選擇接近保護設施。

然而學界也提醒，此類案例雖感人，但不代表野生動物已「馴化」，仍須謹慎拿捏人為介入尺度。過度依賴投餵，可能改變動物原有覓食行為，甚至影響生態平衡。

這起母狼「求助」事件在網路曝光後，引發廣泛關注。不少民眾對母狼在關鍵時刻展現的選擇感到動容，也對保護站人員的專業與投入表達肯定。這不僅是一段動人的自然故事，更提醒大眾人與野生動物之間的關係，正悄然產生新的連結與可能。

內蒙一隻懷孕母狼竟主動帶著族群成員下山，到當地野生動物保護站待產，引發關注。(視...
內蒙一隻懷孕母狼竟主動帶著族群成員下山，到當地野生動物保護站待產，引發關注。(視頻截圖)

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