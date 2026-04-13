好恐怖…粵婦腦內捉出8厘米活蟲 醫師猜與這些行為有關

廣東一女子腦內捉出一條8厘米的活蟲，她曾多次用生蛙腿塞牙洞「釣牙蟲」，還喝過蛇酒、山泉水。（取材自深圳晚報）

廣東梅州一名61歲婦人麗姨（化名）因發冷、抽搐輾轉就醫，先後被診斷為腦梗、膠質瘤、腦轉移瘤，診斷一次次被推翻。最終，醫生從她腦內「活捉」出一條8厘米的裂頭蚴。多年前，她曾數次用生青蛙腿塞進牙洞「釣牙蟲」，還喝過蛇酒、山泉水。醫師表示，這些行為都可能為寄生蟲「進腦」埋下隱患。

深圳晚報報導，據麗姨的丈夫劉叔回憶，2021年麗姨因腰椎問題做了手術，術後左手左腳麻木，晚上睡覺時手腳發抖。前兩年，她感到整個頭皮發麻，甚至想把頭髮都剃掉，家人一直當作腰椎問題所致。去年6月，廣東已是酷暑，麗姨卻突發全身發冷，「蓋兩床被子都覺得冷」。在當地醫院，她被診斷為腦梗，住院一周後帶藥出院。

直到去年12月一天凌晨，麗姨突然抽搐、口吐白沫、嘴角歪斜，住院觀察幾日未再發作。但出院當晚，她再次頻繁抽搐，「一開始10分鐘抽一次，後來幾分鐘發作一次，抽了四、五次」。此後幾個月，麗姨輾轉多家醫院，先後被懷疑是膠質瘤、腦轉移瘤。頭髮剃了準備手術，第二天卻被緊急叫停。再做增強核磁共振，結果又推翻了之前的結論。專家會診後考慮肉芽腫，懷疑寄生蟲感染，但各項檢查都沒找到寄生蟲，無法明確病因。醫生建議直接開顱，「不管是什麼，先開顱『抓』了」。

據報導，為了尋求進一步診療，麗姨來到廣東三九腦科醫院。該院神經外五科學科帶頭人魯明接診後，在影像中發現關鍵線索：病灶不僅位置在移動，還呈現「隧道症」——這是蟲體在腦內爬行留下的痕跡。憑藉多年「捉蟲」經驗，魯明基本確定是腦裂頭蚴病。後續血清檢查提示裂頭蚴抗體陽性。很快，魯明團隊為患者行裂頭蚴抓取術，順利抓到一條8厘米的活蟲。

「終於查清楚是什麼病，手術也順利，一家人都很開心。」劉叔還發現，困擾麗姨多年的頭皮發麻、左側肢體發抖問題，術後有了明顯改善。「從來都沒聽過蟲子會走到腦子裡面。」劉叔至今仍覺得難以置信。

蟲子究竟怎麼鑽進腦子的？劉叔表示，麗姨十幾歲時牙痛，按當地偏方，母親從田裡抓來活青蛙，砍下一條蛙腿塞進牙洞放半小時「釣蟲」，「把牙蟲『釣』出來。」這樣試了好幾次，「我們那兒很多人都用這個。」此外，麗姨在20多年前常喝山泉水，前些年喝過活蛇泡的酒、吃過魚生。究竟是哪次中招，已無法確認。