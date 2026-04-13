川婦帶子女用餐 5歲女從包間窗戶墜亡 餐廳擔責3成賠74萬

富順縣人民法院。（取材自極目新聞）

四川一名女子獨自帶五歲女兒和未滿一歲兒子到餐廳用餐，女兒不幸從包間窗戶墜亡，法院判餐廳須賠74萬元（人民幣，下同，約10.82萬美元），母親擔責三成。

極目新聞報導，近日，人民法院案例庫公布一則相關的參考案例：李某、文某訴四川省自貢市富順縣某中餐廳違反安全保障義務責任糾紛案。

案情顯示，2024年某日，文某邀請同學到某中餐廳二樓包間內用餐，文某攜帶其女兒與兒子一同前往。女兒站在卡座沙發上背靠窗台玩耍時，不慎從該包間的木質推窗墜落到一樓大廳，隨即被送往醫院，經搶救無效死亡。

事發後，該中餐廳向小孩的父親李某支付30萬元。李某、文某以中餐廳沒有盡到安全保障及提示義務為由，向法院提起訴訟，請求判令：中餐廳賠償二原告女兒死亡的各項損失費用85萬多元。

中餐廳辯稱，事發當天，文某獨自一人攜帶兩個小孩，本身就難以照料，沒有盡到監護責任導致小孩跌落，應負全部責任；中餐廳在小孩墜落後及時呼叫救護車到醫院治療，已盡到救助義務，不應承擔賠償責任，僅願意支付5萬元以內的人道主義賠償。

經現場勘察，該包間位於餐廳二樓，距離一樓大廳地面高約6米，包間面積僅6平方米，包間居中陳設一張大餐桌，除進門外其餘三面靠牆均設卡座沙發環繞餐桌。進門正對牆壁上有三扇木製推窗，卡座沙發靠背上沿距窗台高度約13cm，窗戶上未安裝防護欄；包間內未張貼安全警示標誌。

2024年8月28日，四川省富順縣人民法院作出民事判決：一、中餐廳在判決生效後十日內賠償李某、文某各項損失43萬9363.80元（扣除已支付的30萬元後）；二、駁回李某、文某的其他訴訟請求。宣判後，中餐廳提起上訴。

2024年11月20日，四川省自貢市中級人民法院作出民事判決：駁回上訴，維持原判。

法院表示，餐廳未盡到安全保障義務，擔責七成；監護人未制止女童攀爬窗戶，擔責三成。