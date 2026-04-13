中國1外包員工中1500萬彩票 未辦交接秒離職…網炸鍋

網傳科大訊飛一名員工中了1500萬彩票後火速離職，但事件真實性仍存爭議。（小紅書截圖）

近日網傳科大訊飛一名外包員工中了1500萬（人民幣，下同，約219萬美元）彩票後、未辦交接火速離職，引發全網對「天降橫財後職場選擇」的熱議，話題還一度高掛微博 熱搜第一名。但該事件真實性仍存爭議，有網友「羨慕嫉妒哭了」，但也有人認為「1500萬就離職？下半輩子不活了？等1500萬揮霍完喝西北風去吧。」

綜合微博、自媒體文章報導，據傳這位中獎者在得知自己中了巨額獎金之後，毫不猶豫地選擇了離開工作崗位，去追求更加自由的生活方式。這樣的決定，讓不少人為之羨慕不已，畢竟對於很多人來說，能夠一夜之間實現財富上的飛躍，無疑是夢寐以求的事情。

然而，在一片讚美聲背後，也有人開始質疑起這一行為背後的合理性來。部分網友指出，在當前經濟環境下，即便是擁有了千萬級別的財富，如果缺乏良好的理財規畫和長遠打算，這些錢也可能很快被消耗殆盡。因此，他們認為，在沒有充分準備的情況下貿然辭職，可能並不是一個十分理智的選擇。

事實上，關於如何處理意外之財的問題，每個人都有自己的看法。有的人主張應該趁著年輕好好享受生活；而另一些人則更傾向於將這筆錢用於投資或是學習新技能，為未來打下堅實的基礎。

值得注意的是，儘管該事件在網絡上引起了巨大反響，但其真實性仍有待進一步證實。有知情人士透露稱，在公司內部並沒有出現過如此大規模的討論，甚至有人懷疑這不過是一則為了吸引眼球而編造出來的故事罷了。另有自稱知情者稱該員工屬訊飛醫療部門且已離職。

微博AI智搜報導稱，細心的網友指出，近期大樂透開獎記錄無單注1500萬獎項，且合肥當地彩票店未掛出相關喜報。甚至部分觀點認為這是彩票滯銷背景下的營銷故事，因近期類似「中獎即離職」傳聞集中出現。