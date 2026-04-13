全紅嬋遭霸凌 分析：飯圈文化只是表象、體制才是問題

全紅嬋是中國金牌跳水冠軍，現在開始發育竟被霸凌。（取材自微博）

中國女子跳水奧運冠軍全紅嬋 遭網路霸凌後，官方及媒體接連譴責「飯圈」文化侵蝕體育生態；但分析稱，飯圈文化只是表象，背後反映的是中國競技體育系統資源的高度集中性和競爭的激烈性。

19歲的全紅嬋近期哭訴，針對她身材和體重的網路負面評論和外界壓力，讓她長期承受巨大心理負擔。

中國網上隨後出現一個聊天截圖顯示，名為「水花征服者聯盟」的282人微信 聊天群組長期發布針對全紅嬋的侮辱性言論，而群規明確寫著「禁止人身攻擊（除全紅嬋外）」。群組成員據傳包括全紅嬋的隊友和其他中國跳水界人士。

廣州警方10日通報，對創建微信群並發表侮辱性言論的31歲徐姓男子作出行政拘留10天及罰款的處罰。

中國公安部網安局同日通報，飯圈亂象嚴重擾亂體育工作秩序、破壞行業聲譽。官媒央視新聞微博 當晚評論稱，飯圈亂象已成為影響體育事業健康發展的重大風險因素。

飯圈是網路用語，意思是粉絲圈子，「粉絲」一詞的英文為fans，因此直接音譯為「飯」。粉絲群體稱為「飯」，組成的圈子就叫「飯圈」。

在此之前，中國官方機構和官媒已多次譴責飯圈文化。全紅嬋所在的廣東省二沙體育訓練中心和中國體育總局游泳運動管理中心近日都聲明稱向畸形飯圈文化說不。

新加坡聯合早報12日引述長期研究東亞飯圈現象的英國倫敦大學國王學院助理教授李卓賢指出，中國體育系統存在結構性矛盾，一方面體育被視為集體榮譽與國家認同的載體，另一方面市場力量又將運動員轉化為明星，讓運動員捲入粉絲文化邏輯，處於脆弱處境。

李卓賢說，「監管方往往將問題歸因於粉絲行為，但這是把結構性問題個體化了。飯圈文化既是上述矛盾壓力的出口，某種程度上也當了替罪羊，從而轉移對制度性問題的關注」。

上海華東師範大學傳播學院新聞系副教授吳暢暢也指出，全紅嬋面對的網暴和霸凌不能簡單歸為飯圈問題，更多涉及體育系統內部制度問題。

吳暢暢以2024年中國乒乓球奧運冠軍陳夢在巴黎奧運會遭粉絲喝倒彩以及網路造謠為例指出，這類行為是飯圈化的一種表現，但在全紅嬋事件中，沒有明確看到這類粉絲行為。

另據重慶市協和心理顧問事務所所長譚剛強分析，飯圈文化只是表象，因為它便於聚集、容易快速形成焦點，在全紅嬋事件上，一些利益相關者可能是藉由全紅嬋這樣一個符號而對體育訓練管理中的問題傳達某種情緒。