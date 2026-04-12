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大V博主不捨全紅嬋遭網暴 「她把童年獻跳台 初潮晚5年」

中國新聞組／北京12日電
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14歲的全紅嬋奪得東奧跳水金牌，驚鴻一跳震驚世界。（路透）
14歲的全紅嬋奪得東奧跳水金牌，驚鴻一跳震驚世界。（路透）

全紅嬋遭網暴一事引發外界譁然，不少人為她抱屈，微博百萬醫師大V博主「Do醫生」也發聲感慨，全紅嬋因為常年高強度訓練，初潮較平均值推遲了五年之久，可見她付出了多少努力和代價，然而「她把童年獻給了跳台，卻被要求永遠年輕」，呼籲健全運動員保護機制，別再用惡意評論剝奪他們做普通人的權利。

「Do醫生」在文中表示，女性初潮受多重因素影響，其中能量收支、體脂率與心理壓力是關鍵。長期能量攝入小於消耗、體脂率過低，會抑制下丘腦─垂體─卵巢軸的功能成熟，直接推遲初潮時間；而高強度訓練帶來的心理壓力，同樣會干擾內分泌節律。

「Do醫生」提到，當他看到全紅嬋受訪時說出自己「17歲7個月才迎來第一次例假」，感到心疼又憤慨。他表示，中國女孩月經初潮的平均年齡為12.5歲，上下波動範圍大概是10至16歲，全紅嬋17歲才迎來生理期，這不僅超出平均值，甚至突破一般上限，雖未必屬於發育異常，但足以看出她為跳水付出的努力與代價。

▲ 影片來源：YouTube＠是个人物工作室（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

文中寫道，全紅嬋的青春從未真正屬於自己，「她7歲進入體校，14歲奪得奧運冠軍，人生軌跡從一開始就與跳台綁定。當其他孩子享受童年、探索興趣時，她在訓練館反覆成千上萬次翻騰動作，在泳池中打磨每一次入水細節，為維持體重標準，她不得不嚴格控制飲食，甚至曾因體重焦慮一天只吃一頓飯，餓到低血糖虛脫，這種『極致付出』的背後，是身體與心理的雙重透支。」

「Do醫生」直言，全紅嬋將她所有童年獻給了體育事業，這些令世界矚目的成績，是她用汗水、童年、青春換來的。但令人心寒的是，全紅嬋仍然因青春期正常發育引發的體重變化遭遇網暴，被惡意嘲諷「太胖」、「不自律」，甚至有人建群圍攻。

「Do醫生」認為，全紅嬋的遭遇折射出一些人對運動員的畸形期待，不僅要他們贏，還要求他們永遠保持「完美」的身材與狀態。但全紅嬋是個正在長大的孩子，她的成長與普通人一樣，月經初潮、體重波動都是再正常不過的現象，「她就是一個普通孩子，不應該遭受身材的非議」。

「Do醫生」在文末呼籲，希望各界能藉此事件健全對運動員的保護機制，「她們把童年獻給了體育事業，把青春獻給了賽場，我們更該做的，是尊重她的成長、守護她的健康，而不是用惡意評論剝奪她們做普通人的權利」。

網暴全紅嬋事件，讓全網怒了。 （視頻截圖）
網暴全紅嬋事件，讓全網怒了。 （視頻截圖）

奧運 微博 全紅嬋

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