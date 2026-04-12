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小過重罰？四川道士教針灸被認定「非法行醫」共罰10萬

中國新聞組／北京12日電
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道士邱朝雲被投訴非法行醫。(取材自大風新聞)
道士邱朝雲被投訴非法行醫。(取材自大風新聞)

四川省南充市集鳳觀道士邱朝雲，去年被其「弟子」檢舉涉非法行醫並收費授徒，四川南充市順慶區衛健局去年對其裁罰5萬元（人民幣，下同），因邱朝雲遲遲未交罰款，稱自己因此事抑鬱決定外出「雲遊」散心，一度拒收短信，被衛健局認為其是拒絕溝通而申請強制執行並再加罰5萬元獲准，引發邱朝雲不滿，質疑是小過重罰，衛健局則強調已是最低處罰。有律師認為，邱朝雲未從中獲利，此案確有小過重罰之嫌，容易引發公眾對執法公正性的質疑。

據華商報大風新聞報導，道士邱朝雲被投訴非法行醫後，四川南充市順慶區衛健局於2025年8月決定罰其5萬元；因他遲未交罰款，於2026年2月25日加罰5萬元。邱朝雲覺得冤枉，「我是給俗家弟子教學針灸，大家交流學習時，會互相扎針，怎麼就成了非法行醫呢？」

邱朝雲說自己入道近30年，2023年拿到傳度證，因不對外行醫，故未考取行醫資格證，向他正式拜師的俗家弟子都向他交了拜師費，這是一種交流學習，後來退了拜師費，沒想到會被「弟子」舉報。

但一名曾參與投訴的「弟子」說，邱朝雲並非僅給弟子針灸，有人患病找他治病，他也會給其針灸，但沒有收費；邱朝雲有一次對另一名「弟子」施針後導致其一度休克，他們遂開始投訴，發現邱朝雲沒有行醫資格證，也沒有道教道士收徒需要具備的教職證。

2025年8月1日，順慶區衛健局經核查後認定，邱朝雲係非法行醫，但無違法所得，決定沒收藥品器械，罰款5萬元，並自2025年8月1日起三次向邱朝雲寄送了「行政處罰決定書」，但7月30日開始，邱朝雲始終沒有接收且拒絕溝通。2026年3月11日向順慶區法院申請強制執行罰款5萬元，加罰罰款5萬元，總計10萬元獲准。

邱朝雲無奈地說，「這件事讓我感到鬱悶，在衛健局調查後，我外出雲遊散心」。3月30日，邱朝雲向順慶區政府提起了行政覆議申請，質疑被「小過重罰」；順慶區衛健局工作人員則稱，邱朝雲雖沒有違法所得，但「沒有違法所得」屬於「違法所得不滿1萬元」，也要按1萬元標準罰款，「已經是從輕處罰了，並非小過重罰」。

陝西律師趙良善認為，在無非法所得、無明顯危害後果的情況下，衛健部門處以5萬元罰款形式合法但存在「過罰相當」爭議。四川律師郭剛也認為，邱朝雲不以診療為目的卻被處以高額罰款，與「行政處罰法」規定的過罰相當基本原則明顯衝突，容易引發公眾對執法公正性的質疑。

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