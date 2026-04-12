杭州男停車忘關窗15分鐘 「不速之客」已築驚人巢穴

蜜蜂在車內築巢。（取材自杭州日報）

杭州消防救援支隊指揮中心接到一名市民求助，稱自己停車忘關車窗、僅離開十餘分鐘，返回時發現「不速之客」--有數十隻蜜蜂已在車內忙著築巢，嗡嗡聲讓他十分害怕；他不敢靠近，也不敢動手驅趕，生怕引發蜂群攻擊，只能撥打報警電話求助。

紅星新聞報導，報警求助的的汪姓男子說，「我也就離開了15分鐘左右，回來時就看到車窗邊圍著一群蜜蜂，已經在副駕駛位上方築起了一個拳頭大小的蜂巢！」消防員接到求助後，趕赴現場處置。「春季是蜜蜂繁殖活躍期，它們對隱蔽、溫暖的環境尤為敏感，未關的車窗為其提供了絕佳的築巢條件。」

消防員解釋，蜜蜂築巢速度極快，在理想條件下，它們短時間內即可完成基礎巢穴搭建。

報導指出，一名穿戴專業防蜂服的消防員利用密封袋、殺蟲噴霧等工具，迅速將密封袋套住蜂巢，小心翼翼地將蜂巢完整剝離並扎緊袋口，成功轉移至無人區域妥善處理，同時對車內殘留蜂群進行消殺。

報導說，消息傳出後，有不少網友為消防員點讚，「消防員真是無所不能啊，向你們致敬！」也有網友表示，「是剛分蜂出來的蜂群」，並稱那是蜜蜂的自然分蜂行為。