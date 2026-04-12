女網紅河南白馬寺參拜刻意爆乳 1細節「連神明都騙」

Junee被發現上香拜拜的畫面中，手中的香根本沒點燃。（圖／翻攝自Threads）

一名馬來西亞網紅日前上傳自己在中國寺廟內上香參拜的照片，畫面中她衣著暴露，露出胸前深溝，在網路上引發熱烈討論。有網友認為她褻瀆神明，但也有人認為這是她的穿衣自由。然而有眼尖網友發現，該名網紅手中的三炷香根本沒有點燃，完全是擺拍，瞬間引來猛烈抨擊，該名網紅也被罵到連忙關閉Instagram與Threads。

綜合媒體報導，該名馬來西亞網紅叫Junee，近期她前往中國旅遊，並在社交平台上分享照片。從她在Threads分享的參拜照片可看到，Junee身穿黑色低胸Bra，刻意拉開外套拉鏈，大方秀出事業線與肚臍，姿態十分性感。

有網友認出拍攝地點疑似是河南 著名千年古剎白馬寺，許多人認為Junee在宗教場所如此打扮，是對神明及寺廟的大不敬、有辱宗教場所的莊嚴，批評她「把寺廟當夜店」。但也有網友認為穿什麼衣服是每個人的穿衣自由，替Junee緩頰。

這場「服裝禮節」的辯論還沒結束，就有眼尖網友發現，Junee雖然手持三炷香，看似虔誠參拜，但香根本沒點燃，質疑分明是擺拍，批評她「連神明都敢騙」、「為了流量作秀」。

被質疑擺拍後，輿論開始一面倒，面對網友撻伐，Junee並未做出正面回應，隨後關閉Instagram與Threads帳號，試圖止血。